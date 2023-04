Ana Araujo agradece a quienes la apoyan con sus hijos: 'Para tener una vida no debemos hacerlo solas' La esposa del actor compartió un mensaje sobre cómo ha asumido su rol de madre ante la ausencia de su pareja

Pablo Lyle se encuentra cumpliendo una sentencia de cinco años de prisión en un centro estatal de Miami, Florida, esto luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció días después del golpe que le propinó el actor durante un altercado automovilístico que tuvieron en marzo del 2019. A lo largo del complicado proceso legal, el cual se extendió por casi cuatro años, el protagonista de La sombra del pasado contó con el apoyo incondicional de su familia, amigos y, por supuesto, el de su esposa, Ana Araujo, quien ha hablado en distintas ocasiones de lo complicado que ha sido para ella y sus hijos, Aranza y Mauro, enfrentarse a esta dolorosa situación que los ha llevado a vivir momentos de gran incertidumbre. A dos meses de que concluyera el juicio en el que se definió el destino del actor, Ana se ha sincerado sobre cómo ha llevado la crianza de sus pequeños ante la inminente ausencia del histrión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Pablo Lyle y su cuñado enfrentan demanda civil por la muerte de Juan Ricardo Hernández

Mientras continúa su proceso legal, los donativos para Pablo Lyle se siguen sumando

Con el corazón en la mano, Ana ha compartido a través de sus historias de Instagram la sincera reflexión a la que ha llegado al escuchar el episodio Mamás “luchonas” y padres ausentes del podcast Más allá del rosa, que realiza Jessica Fernández. Y es que en el más reciente capítulo del programa, las interlocutoras dialogan acerca del papel que desempeñan las “mamás autónomas”, es decir, que no cuentan con el soporte de una pareja, un contexto similar al que vive Araujo debido a la situación legal de Pablo: “Qué dolor en mi corazón este episodio, tengo 3 días tratando de acabarlo. He tenido tanto entendimiento que quiero compartirlo”, escribió junto a una captura de pantalla del podcast.

Sopesando los retos a los que ha hecho frente en tema de la maternidad, la esposa de Pablo destacó que con frecuencia se idealiza el rol que asume una madre de cara a la ausencia de la figura paterna: “Tenemos una idea romántica de lo que es ser mamá autónoma y la realidad es que solo quien lo vive sabe lo difícil que es”, agregó.

Ana hizo una segunda publicación en la que expresó su agradecimiento a sus seres queridos por su solidaridad, el cariño y el apoyo que le han brindado a lo largo del difícil proceso que ha vivido de la mano de sus hijos: “Y quiero agradecerle a las Mujeres y Hombres (Familia/Amigos) que me han ayudado a mantener, a maternar y paternar a mis hijos, que sin ser sus papás o mamás, han visto por ellos y por mí”.

VER GALERÍA

Finalmente, destacó los desafíos a los que debe plantearse una madre autónoma haciendo hincapié en que la crianza de los hijos no es un camino que necesariamente se deba llevar en solitario: “Sí, las mujeres solas sí podemos mantener y educar a nuestros hijos, pero para tener una VIDA no debemos hacerlo solas”, concluyó Ana, que en una reciente entrevista con la revista Caras habló de la reacción que tuvieron sus hijos al darse a conocer la sentencia de Pablo: “Al inicio, Aranza no podía dormir, tenía insomnio y miedos injustificados. Entonces decidí llevarlos a terapia, pero lo principal fue reconocer que para que ellos estuvieran bien, yo debía estar bien también”.

Un nuevo inicio para Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle

¿Cómo vivieron los hijos de Ana Araujo y Pablo Lyle el proceso legal?

En la recta final del juicio del actor, Ana envió una carta a la corte para dar fe de la actitud respetuosa con la que siempre se ha conducido Pablo. En la misiva, Araujo relató el proceso de asimilación por el que pasaron sus hijos: “Ellos recuerdan ese momento como ‘uno de los más importantes de su vida’, dicho por Mauro y, por lo tanto, el entendimiento que tenía en ese momento ha ido madurando conforme ellos han ido creciendo”, escribió, “Pasaron miedo, insomnio por meses, enojo, incomprensión, rabia, mucha tristeza e inseguridad, todo esto al mismo tiempo en el que Pablo y yo pasamos por los mismos sentimientos y conforme llegaron las herramientas para nosotros así mismo les brindamos las herramientas a nuestros hijos”.

VER GALERÍA