Alejandro Fernández comparte las imágenes más especiales de su festejo de cumpleaños

Después de celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 52, el pasado 24 de abril, Alejandro Fernández utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores las imágenes más especiales de su fiesta a la orilla del mar. El cantante también publicó un mensaje en el que destacó la importancia de tener cerca a sus seres queridos en una fecha tan especial, como a su mamá, doña Cuquita Abarca quien se sumó al grupo que convocó para festejar este año. Además de la viuda de don Vicente Fernández, vimos al cumpleañero cobijado por sus cinco hijos y su novia, Karla Laveaga, quien también dio una probadita de este festejo en redes sociales.

Alejandro se mostró muy agradecido de poder celebrar juntos a los suyos en su destino favorito, Puerto Vallarta, donde el cantante reunió a sus invitados para embarcarse a una aventura en altamar que los llevó al hotel Casitas Maraika, ubicado en playa Caballo, donde organizaron el especial festejo en el que, además de una deliciosa cena a la luz de las velas, los invitados disfrutaron de música de DJ: “Es más fácil llegar al puerto correcto cuando navegas con las personas adecuadas. 52 años de aprendizaje y de amor por la vida. Gracias a todas las personas que se tomaron un momento para mandar mensajes de cariño. Nada de esto sería lo mismo sin todos ustedes. ¡Vámonos recio pa’ los siguientes 50!”, escribió el cantante como descripción de este álbum.

En las imágenes vemos a Alejandro rodeado por sus seres queridos, como se aprecia en la imagen en la que el cantante está punto de soplar la velita de su pastel, donde aparece junto a su mamá y su hija Camila, mientras Karla Laveaga inmortaliza el momento con una foto captada con su teléfono. En estas fotos, El Potrillo también dejó ver cómo sus invitados descendieron del yate que salió de su casa en la playa, para llegar, en pequeños botes al sitio, a orillas del mar, donde se realizó su festejo. Como hace un año, este 2023, el cantante volvió a repetir la fórmula que aplicó para celebrar sus 51 y volvió a invitar a sus más cercanos a esta fiesta en la playa a la que también invitó a sus nietas, Cayetana y Mía.

Durante la reciente participación de Alejandro Fernández en el podcast de Roberto Martínez, Creativo, El Potrillo habló de su fascinación por pasar tiempo cerca del mar cuando no está trabajando: “Me gusta mucho la playa, me voy mucho a Vallarta, tengo una casa allá y aprovecho, es como mi retiro allá, mi bunker”, confesó. Además de su casa en la playa, el cantante tiene otros lugares favoritos en los que divide su tiempo: “Paso mucho tiempo en Vallarta, Colorado y Los Ángeles”, añadió. Para Alejandro el tiempo de descanso es primordial, por esta razón, sus vacaciones son innegociables: “Me tomo el verano para hacer un viaje que tengo ya sí o sí, por Europa y duro como dos meses”, confesó el cantante.

La familia, su mayor éxito

En esa conversación, Alejandro explicó cómo fue aprendiendo, con los años, a mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal: “Trabajo mucho, pero también descanso un chorro. Cuando me casé y empecé a formar mi familia, sí me di tiempo para poder repartir mis espacios”. El Potrillo compartió una anécdota de cuando, rechazó un importante proyecto en su vida por darle prioridad a su proyectos más importante, su familia: “Iba a ser el lanzamiento más importante en los últimos años de la compañía, me lo ofrecieron a mí, pero me dijeron: ‘Vas a tener que estar fuera de tu casa tres años, no vas a ver a tu familia’ y dije: ‘Sabes que, no, está muy tentador el proyecto, pero si para tener el éxito mundial que me están ofreciendo tengo que sacrificar tiempo con mi familia, no’. Y se lo dieron a otro artista que le fue muy bien”, recordó.