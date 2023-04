‘Lo único que ayuda es el tiempo’, Ximena Navarrete recuerda la dolorosa pérdida de su primer bebé

En agosto del 2018, Ximena Navarrete enfrentó el que se ha convertido en uno de los episodios más dolorosos de su vida al perder a su primer hijo, un bebé de 15 semanas de gestación que debido a un problema genético no pudo nacer. A partir de aquel momento, la exMiss Universo comenzó un proceso de duelo del que comenzó a hablar tras el nacimiento de su hija Ximena, hace más de un año. Ahora que la tapatía fue bendecida con la llegada de su hijo Juan Carlos, ha hecho del tema de la maternidad su pasión, sobre todo a la hora de tocar temas que son un tabú en la sociedad, como los problemas de fertilidad y las pérdidas: “Es algo de lo que no se habla, no muchas mujeres lo cuentan a pesar de que hay muchísimas que lo pasan”, confesó durante un Zoom que realizó a través de Instagram con la influencer y fitness trainer, Edsa Ramírez, durante en la que abordaron el tema de los abortos espontáneos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la misma transparencia con la que siempre ha hablado de la partida de su primer hijo, Ximena confesó por qué es tan abierta a la hora de compartir su testimonio: “Lo tomé como un compromiso, porque hace falta que la gente lo hable. Yo me sentía la única persona en el mundo pasando por eso”, explicó. Ximena recordó cómo fue lidiar con la situación: “Me embaracé muy rápido, todo iba bien, hasta que llegamos al ultrasonido 3D, ahí fue cuando nos enteramos (…) Ya lo habíamos contado públicamente, tenía días de haberlo contado, porque todo iba bien”, recordó. La tapatía compartió que su hijo no pudo nacer debido a una complicación genética conocida como Trisomía 9: “El bebé se pierde, porque no puede terminar de formarse bien”, explicó.

VER GALERÍA

Después de acudir a todos los médicos de genética, Ximena se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida: “Fue una experiencia muy fuerte, nunca piensas que te va a pasar algo así. Fue muy feo, muy triste, estaba rodeada de toda la gente que me quiere, pero, aun así, fue un proceso muy difícil”, reconoció. Una de la situación que más trabajo le costó enfrentar es ver cómo el dolor es una sensación muy personal: “Ves que toda la gente está haciendo su vida y tú estás en que no quieres hacer otra cosa más que llorar y no entiendes qué está pasando y es doloroso, porque estabas embarazada, hay un descontrol hormonal por completo, de un segundo a otro, ya no hay un bebé y es muy confuso todo, es un momento donde hay mucha nube en tu cabeza y es difícil de pasar”, recordó.

Ximena compartió que, después de un tiempo, asistió con un especialista para que la ayudara a comprender la situación; sin embargo, reconoció que, en su caso, su mejor medicina ha sido el tiempo: “Tuve ayuda de una terapeuta, pero tiempo después. Tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, ella también pasó por una pérdida antes de que yo naciera (…) Es un proceso que lleva mucho dolor, más si estabas buscando ese bebé. Lo único que ayuda es el tiempo, el paso del tiempo, ir a terapia, el trabajarlo, el ocupar tu mente en otras cosas, tratar de hacer ejercicio, de sacarlo de otra manera, son las cositas que van sumando y es el paso del tiempo lo que te ayuda a entender qué es lo que pasó, ir sanando y curando”, añadió.

VER GALERÍA

Sus tres hijos

Para Ximena darle el lugar que corresponde a su primogénito es muy importante para asimilar su parte, así que ideó la manera de tenerlo presente siempre en su familia a través de un collar que mandó a hacer en el que cuelgan dos dijes de un niño, una niña (que representan a sus hijos Ximena y Juan Carlos) junto a una estrella (que representa a su bebé): “Yo cuento a mi primer bebé y mi primer embarazo, tan lo cuento que lo tengo aquí colgado siempre, para mí, la estrellita es ese bebé y yo lo he contado, no lo tuve en mis brazos y no nació, pero para mí cuenta. Yo entiendo y le doy ese lugar a todas las mamás que han perdido un bebé, son mamás de ese bebé, porque es un embarazo y lo tuviste dentro de ti, supiste la emoción que tenías antes de esperarlo, al ver la prueba positiva y la emoción de lo primero que compraste”, comentó conmovida la exMiss Universo.