Daniela Álvarez rompe el silencio y revela si continúa su noviazgo con Daniel Arenas

Una de las parejas más populares del espectáculo es la de Daniel Arenas y la ex reina de belleza colombiana, Daniela Álvarez, quien tras un tiempo de permanecer en silencio sobre su situación sentimental con el actor, tomó la decisión de hablar al respecto para aclarar de una vez por todas si el romance entre ambos continúa. Recordemos que meses atrás surgieron algunas especulaciones, principalmente por el hecho de que Daniel se mudó a vivir a Miami para ser parte de los conductores del matutino de Telemundo, Hoy Día, aunado a que los dos han dejado de compartir fotografías y cariñosos mensajes en redes sociales, a diferencia de lo que ocurría tiempo atrás en el que presumían sus viajes por fascinantes lugares alrededor del mundo.

Amable como suele ser, Daniela concedió una entrevista al programa de espectáculos de Colombia, titulado Lo Sé Todo, en el que fue cuestionada de manera directa sobre cómo se encuentra su corazón en estos instantes, a lo que respondió visiblemente tranquila y sonriente. “Bien, súper bien, gracias a Dios. El corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual a como se nota, con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hacen falta en mi vida…”, explicó ante las cámaras, dejando ver que por ahora todo se encuentra en orden, aunque tratando de ser muy discreta al abordar aspectos de lo que ocurre en su entorno personal.

Pero la incertidumbre del reportero que la entrevistaba fue tal, que no dudó en preguntarle si todavía es novia de Daniel Arenas, dando una contundente respuesta. “Sí, claro…”, dijo. En otro momento de la charla, se refirió a la manera en que algunas parejas prefieren llevar sus romances, específicamente sobre la exposición en las redes sociales. “Simplemente pienso que cada quien decide cómo quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso pues cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno…”, dijo.

Para Daniela, proteger el entorno privado es una prioridad, por esa situación durante su plática no dudó en hacer énfasis en este punto. “Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir, hay cosas que son de cada quien…”, explicó en su plática con el medio antes citado.

La decisión de no dar vistazos de su romance en redes

Luego de tocar el tema de la privacidad que existe entre algunas parejas, Daniela Álvarez no escapó de que se le preguntara si ella y Daniel Arenas habían tomado recientemente la decisión de no mostrar más su noviazgo en redes sociales, un aspecto contrastante a lo que ocurría meses atrás, cuando gritaron públicamente su amor en sus respectivas cuentas. “También como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor…”, aseguró. Antes de concluir la entrevista, el reportero que charló con ella, dijo: “Podemos contarle a todos los que preguntaron, que Daniela Álvarez no está soltera”, una aseveración a la que ella respondió con seguridad. “Sí, sí. Ustedes siempre pueden contar todo, yo la verdad que soy una persona muy abierta, soy una vitrina, no tengo secretos y no hay nada qué esconder…”.

