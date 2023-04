El adelanto que deja ver que Amber Heard sí estará en la secuela de Aquaman

Ha pasado un año desde que en una corte de Fairfax, Virginia, Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaran en una demanda y contrademanda de difamación que se había prolongado por seis largos años. Lo que se vio en el estrado fue algo que nadie esperaba, una serie de acusaciones drásticas por parte de Amber, quien buscaba dejar claro que esta situación le afectaría al resto de su carrera, mientras que un Johnny observador, buscaba recuperar con este proceso el trabajo que durante los últimos seis años perdió. Entre los alegatos de Amber Heard, resaltaba el tema sobre la cinta de Aquaman, a sabiendas de que la secuela ya se había grabado. La posición en la que quedó la actriz, incluso antes de perder el juicio, era muy poco favorecedora, por lo que en más de una ocasión se especuló que su participación en la cinta protagonizada por Jason Momoa tendría que ser completamente eliminada. Las esperanzas de Amber de retomar su carrera eran tan bajas, que después de perder todo tipo de recursos y alegaciones con Depp, decidió poner tierra de por medio y partir a Mallorca, en donde se estableció con su pequeña hija. A un año de distancia, se ha dado un primer vistazo a la nueva producción de Aquaman y la breve, pero reveladora aparición de Heard, podría abrir toda una nueva caja de pandora, en la que la idea de que la actriz retome tanto su carrera como la promoción de sus proyectos, es una posibilidad factible.

Ha sido Insider quien ha revelado que en un adelanto de la nueva entrega de Aquaman, presentado en la Cinemacon, se había podido dar algunos vistazos de Amber, quien entonces, no habría sido cortada de la cinta. Curiosamente, este video de Aquaman and the Lost Kingdom no ha sido replicado en las redes sociales, por lo que todavía es temprano para analizar cómo será la respuesta del público ante esta decisión.

Las especulaciones comenzaron alrededor del tiempo en el que la popularidad de Amber se iba viendo notablemente empañada a lo largo del juicio. En aquel entonces, un representante de la actriz negó en todo momento que esto fuera posible. “La ola de rumores continúa como lo ha hecho desde el primer día, incorrecta, insensible y ligeramente loca”, decía el vocero de Amber a Insider, mismo medio que ha podido ver el clip de su participación en la nueva cinta. Aunque se enfatiza que en este adelanto no tiene diálogo, se sabe que se le vio por lo menos en dos escenas distintas.

El papel de Mera, interpretado por Heard, llegó a las pantallas en el 2017 en la Liga de la Justicia, mientras que se le pudo ver en una faceta más protagónica en el 2018, en la primera cinta de Aquaman.

Lo que dijo Amber sobre este personaje

Ha de recordarse que, durante el juicio, dejó ver de forma velada, que él había sido quien le había conseguido el papel que se iría desarrollando en diferentes películas. Sobre el estrado, la actriz apuntó a que gracias al escándalo estuvo muy cerca de perder esta oportunidad: “Luché verdaderamente duro para mantenerme en la película, alelos no me querían incluir en la cinta”.

Aunque, parece que Amber continúa en el proyecto, Insider apunta a que a diferencia de la primera entrega, en esta, Heard no es la compañera infalible del héroe, sino que esta vez Patrick Wilson será el compañero de aventuras de Jason. Esto iría en la línea de lo declarado por la actriz, quien apuntaba a que su participación había sido ampliamente reducida desde el momento de la grabación.

Tendremos que esperar hasta el 20 de diciembre para saber qué es lo que pasará verdaderamente.

