‘Mauricio me ayuda muchísimo’, Aislinn Derbez sobre el apoyo que recibe del papá de su hija

Desde Madrid, ciudad en la que el pasado fin de semana brilló sobre la alfombra roja de los Premios Platino, Aislinn Derbez concedió una sincera entrevista al matutino Despierta América en la que habló de la dinámica familiar que estableció con Mauricio Ochmann, papá de su hija, tras el divorcio. Disfrutando del éxito en varias áreas de su vida profesional, como en la actuación, con el reciente estreno de la cinta Los años que nos quedan; el emprendimiento, con su línea Amai y como youtuber, con La magia del caos, Aislinn reconoció que esta expansión en lo laboral es posible al apoyo que recibe del papá de su hija, respecto a la crianza de la niña, a quien intenta llevar a todos los viajes que realiza.

Feliz de regresar a España, donde el año pasado pasó una temporada, Aislinn compartió: “Me fascina Madrid, es como mi segundo hogar. He trabajado muchísimo aquí, el año pasado hice una serie que se llama, Noche de chicas y también hice una película que se llama, Con los años que me quedan, entonces, he estado viviendo aquí algunos meses grabando esos proyectos y me fascina”. Debido a su apretada agenda de trabajo en el extranjero, Aislinn ha inscrito a su hija a colegios en distintas latitudes, con el objetivo de no afectar su historial académico: “Claro que sí (lleva a su hija a los viajes). Tiene escuelas en todos lados, tiene escuela en Los Ángeles, en México, en Costa Rica, en Madrid, porque para mí es muy importante que vaya a la escuela y siga estudiando, que aprenda y conviva con otros niños y sí, me la tengo que andar trayendo en los viajes”, agregó.

Aunque hace todo lo posible por llevar a Kailani a todos sus viajes, la niña también comparte tiempo con su papá: “Mauricio me ayuda muchísimo, a veces le toca con él, a veces conmigo”. Aislinn está consciente de que, en poco tiempo, la niña requerirá una rutina mucho más marcada, por lo que, será ella quien vaya adaptando su agenda de trabajo a las necesidades de Kailani: “Yo creo que va a ser cada vez más difícil, ya cuando empiece a entrar a la primaria, por eso te digo que pronto nos vamos a estabilizar un poquito más”, reconoció la actriz. Cuando la reportera le cuestionó qué ciudad elegirá para establecerse, Aislinn respondió: “Ese es mi talón de Aquiles”, haciendo evidente que todavía no lo decide.

En esta entrevista, Aislinn Derbez habló de lo mucho que está disfrutando su soltería, una etapa en la que se siente muy plena: “El año pasado hice una promesa conmigo, un compromiso conmigo de que quería estar sola, quería disfrutar mi soledad, mi soltería, me lo prometí. Llevo como un año y medio soltera y creo que no había encontrado mayor plenitud como ahora que he estado soltera. Creo que desde ahí abrirte a que llegue una pareja, es muy diferente a andar buscando o andar necesitándolo”, comentó. Por último, Aislinn habló del éxito que está teniendo con su podcast, un proyecto en el que está muy enfocada: “La magia del caos, para mí, es de las cosas más hermosas que se han manifestado en mi vida y yo creo que le he puesto todo mi corazón y todo mi amor, todo mi esfuerzo”, dijo.

¿Por qué Kailani no fue de viaje con los Derbez?

A su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, Aislinn le contó a la prensa por qué su hija Kailani no ha formado parte de la segunda y tercera temporada del reality show De viaje con los Derbez a pesar de sí haber participado en la primera en la que la familia visitó Marruecos: “Tan chiquita no puede decidir si quiere o no estar, entonces estamos esperando a que crezca un poquito más, para realmente explicarle de qué trata y que ella pueda decidir”. Sobre ese tema, Aislinn reconoció que su hija ya comienza a mostrar inclinación por las cámaras: “Le encanta, incluso cuando me piden fotos a mí, me dice: ‘Yo también quiero que me pidan fotos’, me da mucha risa, también ve a Aitana en los posters de la calle y me dice: ‘¿por qué Aitana está ahí y yo no?’ y yo digo: ‘Dios mío, ella va a querer ser actriz’”, reveló divertida.