Luis Ernesto Franco: 'Las personas que más amaba me abandonaron'

Con los años, Luis Ernesto El Güero Franco ha podido sanar las heridas del pasado. Según admite, la relación con sus padres fue difícil, pero pudo superar esa circunstancia y perdonarlos en el debido momento. Después de todo, afirma que tiene mucho que agradecerles, pues su amor por la vida es inmenso. Sincero, habló de cómo logró transitar por ese proceso, el cual implicó un trabajo personal a profundidad, mismo del que se siente enteramente orgulloso, pues a partir de entonces pudo convertirse en una nueva persona. De eso y más, el actor conversó durante su visita al podcast El Rincón de los Errores, el cual conduce su exesposa, Marimar Vega, en compañía con el conferencista Efrén Martínez.

Transparente, El Güero habló de cómo se concebía así mismo en el pasado, una versión producto de las circunstancias familiares que le tocó vivir, las cuales tuvieron como consecuencia una marcada carencia afectiva. “(Era) un Güero muy necesitado de amor, de un amor que no me daba cuenta de que podía encontrarlo en Dios y en mí, y era una necesidad de: ‘ámame, no me dejes, no me abandones’, porque así crecí. Y cómo es posible que las personas que más amaba me dejaron, me abandonaron, me traicionaron…”, contó. Eso, según admite, al convertirse en adulto, le trajo consecuencias, lo que le permitió buscar la manera de salir adelante. “Yo era un adulto de 35 años con una capacidad emocional de un niño, nunca creció ese niño y me relacionaba así con mis parejas y con la vida…”.

El perdón a sus padres

Sin ahondar en detalles de cómo era la situación familiar cuando se encontraba bajo el cuidado de sus padres, Luis Ernesto se abrió de capa al hablar del instante en que tomó la decisión de perdonar a sus papás, a quienes acompañó hasta los últimos instantes de sus vidas, según recuerda. “Hasta que murió mi papá, hace dos años, ya creo que en sus últimos cinco días, hablaba muy poco pero me pidió perdón y de corazón le dije, de corazón, no porque se estaba muriendo, le dije: ‘Pa, no cambiaría nada de lo que hiciste, porque gracias a cómo me educaste, y las cosas buenas y malas que hiciste, de lo que hiciste y lo que no hiciste por mí me hacen el hombre que soy ahora, y no te lo digo con ego, estoy muy orgulloso del hombre que soy’. Cuando se lo dije a mi papá para mí fue una revelación y ya los había perdonado, de corazón ya los había perdonado, pero fue una capa más de no nada más perdonarlos y amarlos, agradecerles porque no estaba agradecido…”.

Para El Güero, hablar con su papá fue determinante, un acto liberador que finalmente le permitió sanar esa parte de su historia personal. “Cuando empecé a amar mi vida, que mi papá muriéndose me estaba pidiendo perdón, dije: ‘Por ti estoy vivo, tú te estás yendo ya. Tú te vas a ir, yo me quedo y me encanta esta vida y es mi responsabilidad estar bien. Tú, lo que hiciste, lo hiciste con las herramientas que tenías, vete tranquilo’…”, reveló durante la charla en la que se dejó ver muy conmovido.

El adiós a su madre

En la plática, Luis Ernesto recordó también lo difícil que fue despedirse de su madre, quien falleció en una fecha muy importante para él. “Lo mismo pasó con mi mamá, en Año Nuevo. Me casé hace un año por segunda vez y ese día falleció mi mamá, pero ese encuentro con ella ya lo había pasado con mi papá, esa revelación, entonces fue mucho más fácil y digerible…”. El Güero dijo sentirse tranquilo por haber acompañado a sus padres hasta el último momento, algo que de alguna manera lo llena de paz. “Estuve ahí hasta el final, estaba una tía cuidándola, (nos dijo): ‘Duérmanse dos horas’, y en esas dos horas fue y me despertó mi tía y me dijo: ‘Está rarísima tu mamá’. El actor recuerda que despertó a su hermana en ese instante. “Le agarramos la mano a mi mamá, todavía nos vio y le dije: ‘Vete tranquila, ma’…”, reveló.

