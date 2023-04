Con románticos mensajes y fotos familiares, Anahí y Manuel Velasco festejan 11 años juntos

Para Anahí y Manuel Velasco los 25 de abril siempre tendrán un significado muy especial, pues es una fecha que ha marcado su historia de amor. Esta es la razón por la que, desde las primeras horas de este martes, el matrimonio intercambió románticos mensajes en redes sociales para celebrar 11 años del comienzo de su relación y 8 ocho años de haberse convertido en marido y mujer. A través de sus cuentas de Instagram, la pareja se dedicó románticas felicitaciones en las que destacaron su papel de padres de los pequeños, Manuel y Emiliano, las personas más importantes en su vida. Ambos eligieron imágenes de su reciente viaje a la nieve para ilustrar sus mensajes de amor.

El primero en tomar su cuenta de Instagram para felicitar a su esposa fue Manuel Velasco quien, a través de un lindo álbum con fotos, juntos y una en la que él aparece con sus hijos, escribió: “¡Feliz aniversario amor de mi vida! 11 años de caminar juntos en la vida, tomados de la mano siempre unidos compartiendo momentos de intensa felicidad. 11 de ser un hombre más afortunado por tener a mi lado a una mujer que es ejemplo de vida y admiración. Eres mi compañera, amiga y el amor de mi vida. 11 años bendecidos con nuestra familia, un sueño hecho realidad con el mayor regalo que Dios nos ha dado, nuestra dos mayores bendiciones, Mau y Emiliano, que son nuestra mayor alegría, razón de ser e inspiración. Doy gracias a Dios por unir nuestros caminos y le pido que nos siga bendiciendo con mucho amor, comprensión, salud, sabiduría y muchos momentos felices con nuestros hijos y todos los seres que amamos”, se lee en el feed del político.

Conmovida por las palabras de su esposo, Anahí reaccionó con un: “¡Te amo!”. Por su parte, la cantante publicó dos imágenes, una en la que aparecen en su época de novios, realizando un recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero, una de las primeras fotos que compartieron juntos en redes sociales, además de una más, en la que aparece la familia al completo en la nieve: “Hace 11 años decidimos caminar esta vida juntos (y hace 8, el mismo día 25 de abril de 2015 nos casamos) Hoy somos una familia llena de amor y cada mañana no hay nada que me dé más felicidad, que despertar y abrazarte a ti y a nuestros dos bebés que son nuestra vida entera. Amor mío, sólo le pido a Dios salud y tiempo, mucho tiempo. Gracias por todo lo que le has dado a mi corazón. Si de algo puedes estar seguro, es que aquí estoy para ti siempre. Te amo”, se lee en el perfil de la integrante de RBD.

Con estos románticos mensajes, la pareja compartió con su comunidad virtual la felicidad que, 11 años después de su flechazo, continúan disfrutando. Las amigas de Anahí, Maite Perroni y Dulce María, utilizaron esta publicación para desearles un feliz aniversario: “¡Muchas felicidades! Los quiero”, escribió Maite quien está a punto de debutar en su faceta como mamá, mientras que Dulce publicó: “¡Felicidades! Que sigan siendo muy felices los 4”. Aunque Manuel Velasco es muy privado con los asuntos familiares que comparte con la prensa, el año pasado, confesó en entrevista con el programa Suelta la Sopa lo feliz que era con Anahí: “La mayor bendición en mi vida ha sido haberme casado con mi esposa, es una bendición. Desde muy niña se ha dedicado a su trabajo, a sus proyectos y en lo que yo puedo la apoyo”, comentó el político.

Una boda única

Además de 11 años de amor, este martes, la pareja también conmemora su octavo aniversario de matrimonio. Recordemos que Anahí y Manuel Velasco se casaron en una íntima boda realizada en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, a la que únicamente asistió la familia de los novios. Aunque en aquella época, los recién casados prefirieron no compartir detalles de su enlace, tiempo después Anahí le confesó a Gustavo Adolfo Infante, por qué decidieron realizar esta boda única de la que tiene memorias increíbles: “Somos dos personas consientes del país en el que vivimos y, por supuesto que, como cualquier joven, como cualquier mujer, tienes ilusiones y quieres tu fiesta y muchas cosas, pero lo puse en una balanza y creo que lo importante es, en mi caso, casarme con una persona que me quiere, que me respeta y que me ama, las fiestas van y vienen. Éramos simplemente dos personas que se querían casar, ya algún día haremos una fiesta. Me casé con la persona que amo y soy feliz y no le pido nada más a la vida”, reconoció en aquella entrevista.