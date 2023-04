Luis Ernesto Franco habla de la etapa más dura de su vida: ‘Yo vivía, no existía’

Salir adelante fue uno de los propósitos de Luis Ernesto El Güero Franco, cuando en el pasado atravesó por una profunda crisis personal, aunado a su separación de Marimar Vega. Como nunca antes había ocurrido, el actor se reunió con su exesposa, quien lo invitó al podcast que conduce junto al conferencista Efrén Martínez, titulado El Rincón de los Errores, en el que habló abiertamente de esos duros episodios y cómo fue que la fe lo salvó de la compleja circunstancia por la que estaba pasando. Gracias a ello, asegura ser consciente de los aspectos que conforman su vida en estos momentos, asumiendo incluso su pasado divorcio como una oportunidad que tuvo para poder crecer, según reveló.

Luis Ernesto abordó con toda franqueza parte de lo que vivió, recordando que fue gracias a un amigo que pudo reflexionar sobre la situación en la que se encontraba su vida en esos instantes. “La última vez que cortamos, antes de casarnos, ahí empecé. Yo tuve problemas de drogadicción antes de Mari y estuve a punto de arrancar otra vez. Y uno de mis mejores amigos, que lo quiero y lo querré toda mi vida… una noche le dije: ‘Vámonos de rumba y vamos a ponernos locos’, y tuvo la osadía de llevarme a una iglesia. Me vio mal, (me dijo): ‘Vamos primero acá y después a donde tú quieras’ y si te digo a qué iglesia fui no llevaría yo a nadie, pero cuando llegas con el corazón abierto, buscando respuestas o el sentido de algo, y a mí me pegó…”, explicó.

En confidencia, Marimar recordó frente a El Güero que durante su vida en matrimonio con él, y debido a los conflictos que tenían, varias veces cortaron. De hecho, aseguró que, por esos días, él ya daba muestra de su inclinación por la fe. Al respecto, el actor opinó, reafirmando cómo fue que gracias a su apego religioso logró enmendar su camino. “A mí la fe fue lo que me sacó adelante porque sí la pasé mal porque fue lo que reestructuró mi forma de pensar, de amar y sobre todo de estar en esta tierra. Te puedo asegurar que yo vivía, nada más, no existía, no me daba cuenta del presente y si hago una recapitulación de mi pasado tenía todo para estar agradecido y bendecido todos los días, lo que no tenía era la consciencia de eso y hoy la tengo, fue lo que cambió…”, agregó.

La reconstrucción de Luis Ernesto

Gracias a la actitud positiva con la que asumió la vida, Luis Ernesto Franco logró retomar con paso firme sus proyectos, específicamente los personales, lo que le permitió dar orden a su circunstancia. A raíz de esos cambios, apegado a la fe, hoy se siente pleno, confesando cómo transita por su presente. “Todos los días, lo primero que (hago) me levanto y trato de llenarme de agradecimiento simplemente por despertar y estar sano, pero cuando empecé a sentir tomar esta decisión de practicarlo, como la prioridad y base de mi vida, en este año y medio que te digo que me divorcié y me fui a Los Ángeles…”, reveló.

Entre otras cosas, Luis Ernesto habló de su conexión con la fe y de lo importante que es para él concebirlo como una decisión. “Para mí la fe y el amor es una decisión, porque hay veces que no siento creer en Dios, pero es una decisión que yo tomé, como la del matrimonio, tú lo sabes… pero es una decisión que tomaste y es un trabajo de todos los días. Para mí la fe y la relación con Dios es exactamente lo mismo, no es un feeling, es una decisión…”, dijo.

