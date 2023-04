Geraldine Bazán revela que se ha dado una nueva oportunidad en el amor

Aunque Geraldine Bazán ha procurado ser muy cuidadosa con lo que comparte de su vida personal, sobre todo después de su divorcio de Gabriel Soto, la intérprete de vez en cuando decide abrir su corazón para hablar de forma pública de algunos aspectos relacionados con su intimidad, mostrándose siempre dispuesta a compartir con sus fans los detalles más especiales de su vida, sin dejar de lado esa discreción que siempre la ha caracterizada. Tal y como lo ha hecho la actriz en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total apertura se refirió a su vida amorosa, luego de que fuera cuestionada al respecto, aprovechando esta oportunidad para dejar en claro que se ha permitido una nueva oportunidad en el amor, pero sin entrar en mayores detalles, por lo que la identidad del misterioso galán quedó sin revelarse.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando hace unos días, que Geraldine decidió hablar de su vida amorosa con total sinceridad y con una enorme sonrisa dibujada en los labios, con la que dejó en claro que atraviesa por un buen momento a nivel personal. “¡Estoy muy bien!”, comentó la intérprete al ser cuestionada sobre su vida amorosa, abriéndose de capa para hablar de lo que está sucediendo en su corazón en estos momentos. “No estoy sola, tampoco soltera”, agregó la actriz, dejando en claro así que el amor ha vuelto a tocar a su puerta.

Como era de esperarse, la respuesta de la intérprete despertó la curiosidad de la reportera que la entrevistaba, quien quiso ir un poco más allá de sus declaraciones e indagar sobre la identidad del galán que le ha devuelto la ilusión en el amor, algo a lo Geraldine decidió no contestar, dejando en claro las razones por las que no revelará, por ahora, la identidad de la persona con la que está saliendo. “Pero no tiene nada que ver dentro del espectáculo", detalló la actriz, dejando entrever que su novio no es famoso ni trabaja en el medio. "Creo que es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte (del medio del espectáculo)", advirtió. "Porque no crean, no es fácil", finalizó.

Geraldine, plena a sus 40

Recientemente, Geraldine Bazán celebró su cumpleaños número 40. Orgullosa de sus logros abrazó este instante como uno de los más especiales, cobijada también por el amor de su familia, amigos y sus fans. Ante este panorama, la intérprete hizo una reflexión de cómo asume su presente, afortunada de sentirse enteramente realizada. “La verdad es que me siento en la mejor etapa de mi vida, soy una mujer madura, soy una mujer con muchos aprendizajes, físicamente me siento en la mejor etapa de mi vida y sé que vendrán otras etapas también distintas y la verdad me siento muy bien, muy sana, muy contenta…”, dijo en días pasados, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Algo de lo que volvió a hablar durante su reciente asistencia a los Premios Platino en Madrid, España, en donde incluso se mostró dispuesta a mudarse a ese país con la finalidad de llevar su carrera a otro nivel. “Definitivamente es parte de los planes”, reveló la intérprete a nuestros micrófonos durante su paso por la sala ¡HOLA! “Creo que estoy en una etapa de mi vida en la que mis hijas ya están un poquito más grandes, entienden, podrían venir conmigo, podrían quedarse mientras mamá viene a hacer un proyecto”, compartió ilusionada.

