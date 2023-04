El Güero Castro sobre su relación con Peña Nieto: 'Siempre le he agradecido el lugar que le dio a mis hijas'

Aunque ha pasado más de una década desde que Angélica Rivera y José Alberto 'El Güero' Castro dieron por finiquitado su matrimonio, lo cierto es que a lo largo de estos años se han encargado de construir una relación de lo más cercana y cordial, basada en el gran amor que ambos tienen por sus tres hijas, quienes son duda serán el lazo que los unirá para siempre. Incluso durante el tiempo en el que la actriz estuvo casada con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, el productor mantuvo una buena relación con su ex y su entonces marido, logrando llevar también una cordial convivencia con el político mexicano.

Así lo compartió José Alberto durante una charla que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, en la que con total apertura se refirió a la relación que mantuvo con el expresidente, mostrándose agradecido por la forma en la que siempre trató a sus hijas. "Con Enrique (Peña Nieto) mi relación fue buena, siempre le he agradecido el lugar que le dio a mis hijas", señaló el productor. “Era un poco complicado porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar en donde muchas cosas no son el común denominador ni el cotidiano, partiendo de la seguridad, a partir de ahí comienzas a hacer un trámite complicado de vida, pero se establecieron muy bien las reglas, las formas de cómo convivíamos todos como era la vida con mis hijas; a mí nunca me limitaron en nada, nunca", agregó.

En ese mismo sentido, ‘El Güero’ Castro reconoció el gran trabajo que realizó Angélica como madre en ese momento de su vida, pues dijo, fue gracias a ella que las cosas fluyeron entre ambas familias. "Se pudo llevar muy bien por Angélica. Es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera", mencionó. "Si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, no se hubiera logrado y hubo siempre la disposición, la forma y el interés; más que interés, la responsabilidad de sacar a tres hijas".

Finalmente, José Alberto también se refirió a la cercana relación que mantiene con la actriz, con quien suele compartir algunos viajes familiares y fechas muy especiales, como lo son las fiestas de fin de año, dejando en claro que su unión siempre estará vigente a través del amor que tienen por sus hijas. “Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir, y vamos a dejar de ser papás de ellas hasta que uno de los dos se tenga que ir, eso así va a ser. Nos van a tener que ver en lo que me falta de bodas, bautizos, lo peor que yo podría hacer y lo peor que ella podría hacer sería mantener una mala relación o llevarnos mal", concluyó.

Dispuesto a ayudar a Angélica en su regreso a las telenovelas

Angélica Rivera lleva alejada de los escenarios y de las pantallas de televisión algunos años, pues desde que dio por terminada su relación con Enrique Peña Nieto, ha optado por llevar un perfil más discreto y ha permanecido alejada de los reflectores, limitándose a hacer solo algunas esporádicas apariciones en las redes sociales de sus hijas. Sin embargo, sus fans no pierden la esperanza de verla de vuelta en la televisión, pues además ella ha dejado en claro su deseo de retomar su carrera en algún momento, por lo que cuenta con el total apoyo de sus hijas y de su ex, quien se ha mostrado abierto a apoyar con todo lo que esté en sus manos para que su regreso sea por todo lo alto. “Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso…”, afirmó el productor para los micrófonos de Telemundo.

