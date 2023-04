Salma Hayek y el posado en bikini con el que ha dejado en claro que se encuentra en su mejor momento

La belleza de Salma Hayek es innegable. Ya sea en una alfombra roja, donde siempre logra acaparar miradas con sus looks, o disfrutando de su hogar de lo más relajada, de cara lavada y rodeada de sus 30 mascotas, la mexicana siempre luce espectacular. Algo que ha vuelto a quedar en claro en su posado más reciente en sus redes sociales, donde además de presumir su belleza al natural, ha presumido por todo lo alto su atlética figura, demostrando a través de estas fotografías que, a sus 56 años, se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel físico, personal y profesional.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más guapa, disfrutando de un chapuzón en me dio del mar, luciendo guapísima en un bikini color lima que revelaba su torneada figura, posando de lo más feliz con un hermoso atardecer como telón de fondo. Y aunque no reveló la locación del mundo en la que se encuentra, la veracruzana se mostró plena durante su estancia en la playa, algo que quedó en claro en el mensaje con el que acompañó las fotografías. “Cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar”, compartió la intérprete, quien sin duda está muy ligada al océano y a la vida en la costa, pues recordemos que es originaria de Coatzacoalcos, una de las ciudades costeras más importantes del estado de Veracruz.

Como era de esperarse, la reacción de sus fans no se hizo esperar, pues de inmediato llenaron la publicación de la actriz de mensajes en los que mostraban su admiración por ella, destacado entre todas las reacciones las de algunos de sus colegas y amigos cercanos como Cindy Crawford, Paris Hilton, Jessica Alba y Kerri Washington, quienes enviaron sus mejores halagos para Salma, que sin duda luce mejo que nunca. Cabe destacar, que con estas sexys fotografías, la actriz ha logrado acumular más de un millón 700 mil likes, lo que habla de la influencia de Salma sobre su público.

Lo que ha dicho Salma sobre la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad. “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy", explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. "La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además es vital”, agregó.

En esa ocasión, Salma acudió al evento en un look de lo más atrevido y divertido, pues optó por un vestido de negro de red, que abrazaba su figura a la perfección y que dejaba al descubierto la lencería negra que llevaba puesta, luciendo de lo más sensual, sin dejar de lado la elegancia y el glamour. Como era de esperarse, su atuendo acaparó las miradas, por lo que con una sonrisa en el rostro respondió a los halagos del reportero de dicho programa, confesando que tras la alfombra roja, se cambiaría de look. “Sí puede ser, pero ahorita me voy a cambiar el vestido y me voy a poner a comer porque hoy sí he pasado hambre”, comentó entre risas, haciendo gala de su característico sentido del humor.

