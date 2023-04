Paul Stanley desmiente los rumores en torno a su salud

Si algo caracteriza a Paul Stanley es la cercanía que procura mantener con su público, y qué mejor que las cámaras del programa matutino Hoy, del cual es conductor, para hacer eso posible, sobre todo cuando surge la necesidad de aclarar rumores ligados a su vida personal. Esta vez, el presentador volvió a tomar la palabra durante los primeros minutos de la emisión televisiva, ahora para poner fin a las especulaciones en torno a su estado de salud, información que fue difundida en una revista de circulación nacional, misma que mostró fotografías de su paso por un hospital de la Ciudad de México. Con puntualidad, y exponiendo ante las pantallas su diagnóstico médico, el también intérprete desmintió todo lo dicho, poniendo punto final a la incertidumbre.

Paul se sinceró con los televidentes, a quienes pidió no creer las falsas noticias publicadas por ese medio, revelando cuál fue la principal razón que detonó sus malestares de salud. Tras leer el diagnóstico emitido por su médico, el cual mostró en pantalla y en el que se especifica que sufrió una hipoxemia severa, explicó de qué se trata este padecimiento. “Lo que puso en riesgo mi vida así, (fue) tomé un vuelo de Sicilia a Roma, Roma – Madrid, Madrid – México, estuve volando más de 17 horas. Entonces cuando llegué a casa sentí que me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire y la verdad que sí me preocupé mucho…”, explicó.

Ante la situación por la que estaba pasando, Paul reveló que le pidió ayuda a su pareja, quien de inmediato se movilizó para llevarlo al hospital. “A las 5 le dije a Joe: ‘Llévame a urgencias porque esto no es normal, no sé qué me vaya a pasar'. Ya me llevaron y me dijeron que tenía esto. Estaba oxigenando casi en 40, bajísimo. Y es que después de la pandemia, como me dio cuatro veces Covid, yo pensé que era normal de 80 a 90 oxigenar pero no, me dijo (el doctor) que es muy peligroso, entonces ya estoy cuidándome y esta es la verdad, no anden comprando cosas que no…”, dijo Stanley.

El apoyo de sus compañeros de Hoy

A la par de manifestarle su alegría por la favorable recuperación que tuvo, los demás conductores del programa Hoy expresaron su molestia por la manera en que ese medio impreso suele abordar temas de índole privado, así lo reiteró Andrea Legarreta, quien incluso meses atrás salió victoriosa en un litigio que interpuso contra esa publicación. “Al final están manchando tu imagen como suelen hacerlo, están dañando tu imagen, tu reputación, a lo mejor tu chamba. Porque al final es muy fácil, como lo hemos visto, para esta revista en especial, ensuciar vidas. Y ya sabes, ahí luego te voy a dar el dato, mi amor…”, dijo, comentario al que Paul respondió: “Ya tomaremos acciones legales”.

Por su lado, Galilea Montijo cuestionó el hecho de que los famosos siempre sean víctimas de esas situaciones al asistir a ese hospital, a lo que Andrea respondió que hoy en día, con las cámaras del celular, cualquiera puede estar pendiente de los otros. Sobre las fotos que fueron difundidas en la revista, y en las que se aprecia a Paul transitando por las instalaciones de la institución médica, el conductor explicó: “Esas fotos me las tomaron justo cuando iba a la caja a pagar… Los que me conocen saben que son fiestas sanas, que soy más mandilón, soy más de casa…”, agregó con su característico sentido del humor, feliz de estar de vuelta, aunque sin olvidar advertir a los televidentes la falta de credibilidad de dicha publicación.

