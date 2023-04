Maribel Guardia habla sobre la que podría ser la última morada de su hijo Julián

Con el paso de los días, Maribel Guardia encuentra consuelo en sus seres queridos y el público que sigue su carrera de manera fiel. Tras el lamentable fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, la actriz y cantante habla de cómo lleva su duelo y de las pláticas que ha tenido con su esposo, Marco Chacón, en espera de poder tomar la decisión sobre cuál será la última morada del joven, quien partió a la edad de 27 años. Mientras tanto, también se mantiene activa luego de retomar su carrera sobre los escenarios, sin apartarse de sus seres queridos y su nieto, el pequeño Julián, quien ha sido su mayor motivación para salir adelante en medio de esta dolorosa circunstancia que tomó por sorpresa al espectáculo mexicano.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser con la prensa, Maribel compartió recientemente algunas palabras con los medios, una charla en la que dejó ver cuál podría ser el lugar en el que deposite parte de las cenizas de su hijo, un acto de un gran valor sentimental. “Hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá…”, contó a la prensa, declaraciones retomadas por People en Español. La intérprete expresó en ese espacio lo mucho que significa para ella honrar a su primogénito de esa manera, pues Juliantla, la localidad en la que nació Joan Sebastian, fue el refugio de su primogénito en sus primeros años de vida. “Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla, amaba a los caballos y, obviamente, amaba a su papá, entonces (es una posibilidad) …”, reveló.

En otro momento de su plática con los periodistas, Maribel confesó cómo se encuentra en este instante, en el que su vida ha dado un vuelco inesperado. “Estoy bien, tengo que continuar con mi vida, sé qué es lo que quisiera Julián para mí, verme bien, verme entera, y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar…”, explicó ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. En su plática, también destacó la solidaridad que ha recibido de varios famosos como Aracely Arámbula y Amanda Miguel, quienes le han brindado muestras profundas de afecto en este periodo de duelo, en el que también se ha tomado el tiempo para agradecer a sus seguidores por el apoyo.

VER GALERÍA

Su regreso a los escenarios

Para Maribel Guardia, lo más importante es mantenerse de pie y continuar su vida como le habría gustado a su hijo Julián. Por tal motivo, tomó la decisión de volver a los escenarios, ahora como parte de la puesta en escena Lagunilla Mi Barrio. “Para mí estar en el escenario fue muy duro, muy difícil y a la vez muy emocionante de todo el cariño que recibí del público. Y bueno, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco, que me ha compartido la muerte de sus hijos, que ha orado por Julián, que me han dado tanto, tanto amor que, sin duda, ha sido un aliciente en momentos tan, tan difíciles…”, dijo.

La partida de Julián fue para Maribel un golpe difícil de asimilar, así lo reveló en días pasados al brindar sus primeras declaraciones tras el deceso del joven. “No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie, que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano…”, dijo, reiterando que se encuentra refugiada en la fe en medio de este duelo que ha preferido llevar de manera discreta.

VER GALERÍA