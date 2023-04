Con entrañables fotos del pasado, Paula y Emilio recuerdan a su mamá, Mariana Levy

El próximo 29 de abril, se cumplirán 18 años de la repentina partida de Mariana Levy a quien, este fin de semana, sus hijos menores, Paula y Emilio, recordaron a través de sus cuentas de Instagram en el que hubiera sido su cumpleaños. Con especiales imágenes, los chicos honraron la memoria de la actriz, quien partió cuando Paula, tenía 3 años y Emilio, el menor, sólo 9 meses. A pesar de que eran muy pequeños cuando su mamá murió, los jóvenes la tienen muy presente en su vida, incluso, hace poco, Paula compartió con los medios de comunicación la noticia de que continuará con el legado de su mamá, con su reciente ingreso al CEA, donde se encuentra estudiando actuación.

En el transcurso del pasado 22 de abril, Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy compartieron con su comunidad virtual imágenes de su mamá, en la época en la que hacía la famosa telenovela La pícara soñadora con el objetivo de festejar el que hubiera sido su cumpleaños número 57. Ambos jóvenes utilizaron una imagen de Lupita, el personaje que interpreta su mamá en esta historia, para recordarla: “Feliz cumpleaños a mi ángel más hermoso. Te extraño demasiado madre. Besos hasta donde estés”, fue el mensaje con el que Emilio acompañó una de sus historias. Más tarde, su hermana Paula compartió la misma imagen, con la frase: “Feliz cumpleaños a mi ángel más grande”.

Recientemente, Paula Levy compartió con la prensa su decisión de continuar con los pasos de su mamá en la actuación, una noticia que la tiene muy emocionada debido a que se está preparando en el mismo sitio que lo hizo su mamá. Sincera, la joven 21 años, reconoció que aunque siempre se sintió atraída por la actuación, le ha tenido mucho respeto a esta profesión, por el lugar tan especial que tiene su mamá con el público: “Me había cerrado mucho a eso, por el mismo tema de que mi mamá fue una actriz súper querida y reconocida, pero como que siempre me picó la espinita y dije: ‘Lo voy a intentar’, hice el casting y quedé, gracias a Dios, le estoy echando todas las ganas”, declaró hace unas semanas al programa Hoy.

Durante esta entrevista con el matutino, Paula reconoció que su mamá se ha convertido en su gran inspiración para comenzar a escribir sus memorias como actriz: “Me encantaría, de alguna manera, seguir sus pasos y nada, verla es súper bonito, la verdad, es muy emotivo, sentirme aquí donde ella creció tanto (Televisa)”, comentó. La joven reveló también que se ha acercado a su abuelita, Talina Fernández, para pedirle consejos: “Le mandé un mensaje, le platiqué que iba a estudiar y me deseó toda la suerte del mundo, tengo una comida pendiente con ella para que me platique de toda su experiencia y me dé sus mejores consejos”, añadió.

La relación de Paula y Emilio con su abuelita

En febrero pasado, Talina Fernández, mamá de Mariana Levy, le concedió una entrevista a Yordi Rosado donde habló de la relación que tiene con sus nietos Paula y Emilio quienes, al morir Mariana, se mudaron con su papá José María Fernández El Pirru, razón por la que, por largas temporadas no los pudo ver, aunque ahora que son adultos ambos se han acercado a ella: “Primero Paula se vino a vivir conmigo y después Emilio. En este momento sé que Paula está yendo al CEA de Televisa y Emilio regresó a vivir con su papá”. De quien se hizo cargo tras la partida de su hija fue de María, la mayor de los tres hijos de Mariana a quien adoptó de manera legal y quien se convirtió en una destacada fotógrafa: “María es tan asertiva como su madre, tan trabajadora como su madre, tan aventurera como yo, porque Mariana era dulce y prudente, yo he siempre he sido muy arrojada, María es entrona, se ha ido a la India sola y tiene las mejores fotografías del mundo, estoy muy orgullosa de ella”, finalizó.