La odisea de Geraldine Bazán para regresar a México tras su viaje a España

Geraldine Bazán ha pasado unos inolvidables días en España con una agenda repleta de compromisos. La actriz se unió a la lluvia de estrellas mexicanas que formaron parte de la décima edición de la gala de los Premios Platino, los cuales se llevaron a cabo el pasado sábado en el recinto IFEMA de Madrid, donde lució su lado más estiloso a su paso por la alfombra roja en la que se dejó ver con un elegante vestido color plata con destellos dorados. Sin duda, fue una celebración que la guapa mexicana disfrutó de principio a fin, al igual que su viaje a La Madre Patria, pero apenas un par de días después del gran evento, Geraldine se despidió de la capital española y volvió a México para reencontrarse con su familia; sin embargo, su regreso se convirtió en una verdadera odisea de la que dio testimonio a través de sus historias de Instagram.

Poco más de 24 horas antes de su esperado retorno a nuestro país, Geraldine se vio inmersa en un torbellino de confusión cuando la mañana del domingo se percató que su vuelo con destino a México ya había salido, si bien, ella estaba segura de haber adquirido un boleto de avión para el día lunes: “Necesito contarles algo que me pasó”, comentó con una simpática sonrisa mientras caminaba por las calles de Madrid a lado de una amiga, “Una ‘geraldinada’ total, igual les va a parecer una tontería, pero es muy de mí”.

“En fin, mi vuelo es para mañana, Madrid-México, y entonces hoy en la mañana entro a hacer check in y resulta que aparecía como que el vuelo ya había salido, que llevaba dos horas de vuelo y como fecha del 23, y yo: ‘¿Qué? No puede ser, pero si yo lo compré para el 24, igual me equivoqué y lo compré para el 23, igual me equivoqué’”, contó la actriz, que en ese momento estaba muy preocupada y desesperada porque no podía postergar su retorno, así que comenzó a buscar otras opciones: “Empecé a buscar vuelos, obviamente todo estaba lleno y dije: ‘No importa, vuelo Madrid-Cancún, y dije: ‘en cuanto llegue tomo otro vuelo a (Ciudad de) México’”.

La actriz sólo tenía un par de horas para empacar sus pertenencias y partir al aeropuerto: “Yo en pijama, la habitación repleta de cosas por todos lados. Noe me ayudó a hacer las maletas, pero así a aventar todo como fuera. Ni me bañé, la verdad, o sea, ahorita ya, pero en ese momento me puse unos pants, salí, la maleta como fuera, salí corriendo, voy al Uber”, relató tomando con un gran sentido del humor lo ocurrido.

Poco después se percató que su vuelo sí estaba en orden y que todo había sido una completa confusión. “De camino al aeropuerto estaba comprando el boleto en otra aerolínea obviamente para tratar de llegar a ese vuelo y me vuelvo a meter a la aplicación y entonces sí estaba para hacer check in, digo: ‘a ver, ¿cómo?’, me meto y sí estaba mi boleto para el 24. Lo de ‘geraldinada’ no es por lo primero sino por lo segundo, realmente sí estaba mi vuelo bien y yo hice todo este movimiento de salir con maletas corriendo, irme al aeropuerto tratando de encontrar otro vuelo, ¡cuando mi vuelo estaba bien!”.

Mirando el lado positivo de la situación, Geraldine añadió que todo indica que originalmente compró dos vuelos: “O sea, quería asegurarme de llegar”, dijo en tono sarcástico aclarando que por fortuna no alcanzó a gastar en un tercer boleto de avión, “La verdad es que no sé, es un misterio que probablemente sea muy difícil de resolver”.

Geraldine Bazán, emocionada de regresar a México

La actriz disfrutó de sus últimas horas en Madrid con algunas de sus amigas, quienes la acompañaron durante la merienda en la terraza del Hotel Four Seasons, desde donde pudieron admirar las maravillosas vistas del lugar. Finalmente, este lunes Geraldine abordó su vuelo a primera hora de la mañana. “¡Se logró!”, exclamó en un breve video en el que apareció alzando la mano en señal de victoria, “Camino a casa a pesar de todos los contratiempos que tuvimos”, añadió en voz baja explicando que se encontraba afónica, pero esperaba recuperarse lo antes posible.