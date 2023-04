Contundente, Leonardo de Lozanne responde: 'Yo soy fiel, totalmente'

A unos meses de que Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría hicieran pública su separación, el músico se ha mantenido muy discreto sobre los detalles aunados al fin de su matrimonio de poco más de 10 años con la intérprete, aunque no ha dudado en aclarar algunas de las dudas que han surgido en torno al tema a lo largo de estos días. Directo como suele ser, el cantante abordó la situación durante un reciente encuentro con la prensa en un evento público, espacio en el que además explicó cómo va el asunto de su divorcio. Mientras tanto, se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, pasando la página de este episodio personal que, según admitió anteriormente, más allá de ser un fracaso se trata de un nuevo comienzo.

De Lozanne concedió unos minutos a los reporteros al asistir a la presentación de la puesta en escena que protagoniza, titulada La Clase, instante en el que se mostró abierto a hablar del tema de su separación. Aunque fue escueto ante los cuestionamientos, no dudó en responder cuando una de las comunicadoras en el lugar quiso saber si durante su matrimonio con Sandra fue un hombre fiel: “Claro, yo soy fiel, totalmente…”, dijo el integrante del grupo Fobia ante los medios, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. Así mismo, tomó con sentido del humor cualquier dicho, siguiendo puntualmente la regla de la discreción, esto ante el creciente interés mediático que ha despertado este aspecto de su vida personal.

La curiosidad de los periodistas reunidos en el lugar fue tal, que quisieron saber si a Leonardo alguna de sus exparejas le había pedido firmar contratos de confidencialidad, a lo que respondió puntual y visiblemente tranquilo: “No, ninguna, yo soy muy prudente, no he necesitado firmar ningún contrato…”, explicó, no sin antes haber dicho que todas las especulaciones sobre sus asuntos sentimentales le provocan risa. De esta manera, el músico se mantiene ajeno a los rumores, rehaciendo su vida mientras cuenta con el apoyo de su público y de sus seres queridos, ahora que transita en una etapa de cambios constantes.

Cómo va el tema del divorcio

Más allá de la discreción con la que Leonardo de Lozanne abordó públicamente la situación de su ruptura, fue muy claro cuando una comunicadora le preguntó si ya había firmado el divorcio con su ex, Sandra Echeverría: “Todavía no”, dijo el intérprete. Entre otras cosas, opinó sobre la manera en que Erik Rubín y Andrea Legarreta han llevado su separación, esto luego de algunos reporteros pusieran de frente este caso al hablar de lo suyo con Sandra. “Van muy bien, ¿verdad? Van muy bien, mis respetos. Cada quien sus procesos”, comentó, sin dar más detalles de lo que ocurre en este instante en ese aspecto de su vida personal.

Para Leonardo, se trata de un periodo de profunda reflexión, asumiendo la situación de su ruptura como una posibilidad de reinventarse para seguir creciendo, así lo dijo en días pasados durante una entrevista concedida al comunicador Jessie Cervantes. “Yo considero que una separación no es un fracaso, me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, respeto, cuando hay niños, que es muy importante. Pero estoy bien tranquilo. Aunque es difícil y triste y hemos pasado por momentos duros, pero cuando sabes que es lo correcto que es la decisión adecuada, aunque en el momento duela, a veces lo más adecuado no es placentero, pero sabes que con el tiempo va a estar todo mejor”, expresó.

