‘No hubo terceros en discordia’, Galilea Montijo hace frente a los rumores sobre su divorcio

A poco más de mes y medio de que Galilea Montijo hizo pública la noticia de su divorcio con Fernando Reina, luego de 11 años de matrimonio, la conductora ha reaccionado a los últimos rumores generados en torno a la relación con el papá de su hijo Mateo. Tal como lo compartió hace una semana con la prensa, la tapatía está consciente de que esta situación generaría especulaciones, por lo que se ha mostrado muy abierta a la hora de compartir detalles de este proceso con los medios. En ese sentido, después de brillar como una de las presentadoras de la gala de los Latin American Music Awards, realizada en Las Vegas, Galilea regresó a la Ciudad de México, donde hizo frente al último rumor relacionado con su exesposo.

Con la amabilidad y simpatía con la que suele acercarse a la prensa, Galilea no dudó a la hora de responder los cuestionamientos de los reporteros, que fueron directos a la hora de preguntarle sobre la supuesta nueva paternidad del político: “Pues qué rápido muchacho, ¿no?”, respondió entre risas, para después dejar claro que nunca hablaría en nombre de otra persona y menos del padre de su único hijo: “No, no se sabe de eso, la verdad es que a mí también me sorprendió, no se si tenga que ver con el chisme de la semana pasada, no sé. Yo no voy a hablar de la vida de nadie, menos de la personal, él es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo que único que nos interesa es que los dos seamos felices, con nuestros hijos que es lo más importante”, señaló.

Ante la insistencia de los medios, Galilea se sinceró y negó tener algún conocimiento de esta supuesta situación: “Yo lo que sé… a ver, yo lo que sé, es que no es cierto, pero yo no soy nadie para andar hablando de la vida de la gente, pero hasta donde yo sé muchachos, no es cierto”, aclaró. La conductora confesó que, a pesar del divorcio, ella y Fernando mantienen una comunicación constante: “Hablamos todos los días, porque tenemos algo para toda la vida que son nuestros hijos, pero hasta donde yo sé, no es cierto”. Para la presentadora es importante dejar claro que su matrimonio no terminó por alguien más: “No, siempre lo dije, aquí no hubo terceros en discordia, fue una decisión de adultos, de dos personas que lo único que quieren es lo mejor para nuestros hijos, pero hasta donde yo sé, no”, añadió.

En un tono más divertido, Galilea incluso bromeó con dichos señalamientos: “Digo, de ser así… que me inviten al bautizo, ¿no?, pero no creo”. La tapatía fue cuestionada sobre si, en el futuro, ella podría convivir con una nueva pareja de su exmarido, a lo que respondió sin dudar: “Así lo somos (una familia moderna), lo somos desde el día uno, siempre lo he dijo, somos la familia disfuncional, más funcional, porque eso es lo que somos”. La conductora, aprovechó para contar cómo es que ella y su hijo Mateo están enfrentando la separación: “Voy día a día, ha sido muy difícil, pero estoy tranquila, porque mi hijo está bien, está tranquilo, abrazando esta situación por la que él está pasando, con mis terapias, también el niño con terapias, porque es una situación difícil”, explicó.

Siempre abierta a ser feliz

A pesar de lo retador que le ha resultado la separación, Galilea se encuentra enfocada en ella: “Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil, es un duelo y te tienes que ir acoplando a tu nueva vida y es difícil, no soy, ni la primera, ni la última. Gracias a Dios lo que me tiene muy ocupada es mi trabajo y mis amigos que no me han soltado, la gente que me quiere mucho, le fui a festejar el cumpleaños de mi mamá, entonces estoy muy metida retomando mi vida, de alguna manera”. Por último, Montijo reiteró que está abierta al amor, tal como lo día hace unos días: “Yo siempre le voy a decir que sí al amor, yo soy una pérdida enamorada y siempre voy a esta abierta a ser feliz”, finalizó.