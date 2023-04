Martha Debayle presume su paso por la Universidad de Harvard

Además de ser una de las comunicadoras más reconocidas de México, Martha Debayle ha logrado hacer de su nombre toda una marca que cosecha éxito tras éxito. Y es que Martha cuenta con un sinfín de emprendimientos, a través de los cuales ha logrado posicionarse en el gusto del público y de tener ya un mercado cautivo que consume, entre otras cosas, sus medios impresos, su línea de ropa, su marca de productos de belleza y hasta de decoración. Es por eso que su presencia en la Conferencia de Negocios de América Latina 2023, organizada por Harvard Business School y MIT Sloan, no ha sido del todo una sorpresa, pues sin duda los logros que la locutora de radio ha acumulado como empresaria respaldan su participación en este evento, al cual también ha asistido como ponente la cantante Thalía.

A través de sus redes sociales, Martha ha hecho eco de este hito en su carrera, en donde se ha mostrado sumamente orgullosa y honrada de ser parte de esta conferencia y de haber sido tomada en cuenta por esta prestigiosa universidad, una de las más importantes del mundo, pues sin duda, esta invitación no es más que un reconocimiento a todos sus logros como emprendedora. “Gracias Harvard MIT Sloan por invitarme a hablar sobre ‘El Poder de la Intuición en los Negocios’. Cada oportunidad de compartir conocimiento es un privilegio. Poder apoyar e inspirar a las nuevas generaciones a través de la experiencia propia es un deber y una gran forma de darle uso a lo aprendido”, expresó la comunicadora al pie de un álbum de fotografías en el que mostró algunos de los instantes más especiales de su participación en este foro.

Por otro lado, Martha se mostró orgullosa de haber llevado su plática hasta esta prestigiosa universidad, recordando que su padre fue alumno de dicha institución, lo que hizo de esta ocasión doblemente especial para ella. “Tan honrada. Siempre me he reído con mi papá de porque él sí fue (Class of ‘59) y yo no. Con 7.3 de promedio estaba medio difícil… Y ahora, miren. ¡La vida!”, expresó emocionada la conductora al compartir con sus fans la noticia de que había sido invitada a dar una conferencia en dicha universidad.

Para esta ocasión, Martha no perdió la oportunidad para dar lecciones de estilo, pues se dejó ver en un look muy formal de saco cruzado y pantalones de tubo en color negro, los cuales complementó con unas plataformas al mismo tono, llevando el pelo recogido completamente en una cola de cabello y optando por un maquillaje sobrio y discreto. Y aunque durante la conferencia que impartió la vimos completamente de negro, a su llegada a la Universidad Debayle se protegió del clima lluvioso con un elegante abrigo con estampado de pata de gallo y lentes oscuros, demostrando que, incluso en su momento más formal, se puede lucir espectacular.

¿De qué habló Martha en su conferencia?

La plática que Martha Debayle ofreció en este evento organizado por Harvard para que los alumnos puedan escuchar y aprender de las experiencias de exitosos emprendedores, giró en torno al poder de la intuición dentro de los negocios, compartiendo algunos consejos que a ella le han funcionado a lo largo de su carrera como empresaria. “Para conseguir lo que quieren, muchas veces van a tener que tomar riesgos y ser valientes. Tarde o temprano, tendrán que aprender a sentirse cómodos con la incomodidad. Tanto en la vida profesional como en la personal, van a tener que aprender a resistir la presión por hacer lo convencional, lo que se espera. Y dependerá de ustedes cómo responder”, aseguró Martha en un fragmento de su plática, la cual se encuentra completa en su canal de Youtube.

