Luis Ernesto Franco se sincera ante su ex, Marimar Vega: ‘Mi divorcio fue de las cosas más fuertes’

Dispuesto a dar una lección de madurez, Luis Ernesto El Güero Franco se reencontró con su exesposa, Marimar Vega, quien tomó la decisión de tenerlo como invitado en su podcast titulado El Rincón de los Errores, en el que comparte micrófonos con el conferencista Efrén Martínez. En ese espacio, el actor habló sobre diversos aspectos de su vida personal, sin omitir uno de los episodios más duros de su historia; el de su divorcio de Marimar, una circunstancia que asegura le permitió reflexionar a profundidad para resolver situaciones que hasta entonces no había trabajado, como el hecho de revalorar las relaciones que la lo largo de los años ha construido con otras personas.

En la plática, Luis Ernesto fue cuestionado por Efrén sobre cuál ha sido su error favorito, una pregunta que se hace a todos los invitados como parte de la dinámica en la entrevista. Al respecto, el intérprete reconoció que ese error había sido buscar siempre la aceptación de los demás, a lo que Marimar asintió asegurando que puede ser cansado mantener siempre un personaje. De hecho, la actriz habló de su propia experiencia, admitiendo la importancia de asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponden lejos de culpar a los otros, palabras que El Güero secundó con una reflexión: “Te das cuenta después de tantas relaciones fallidas cuál es el común denominador que está en todas las relaciones; tú, entonces algo está mal…”, dijo.

Entrado en la conversación, Luis Ernesto decidió ahondar en su experiencia, confesando que en el pasado, a pesar de haber tenido el amor de Marimar, existía una especie de vacío que provocó en él gran incertidumbre. “No quiere decir que las otras personas sean perfectas, pero cada quien sabrá qué tiene que trabajar, en mi caso yo me di cuenta, y sí, fue después de mi divorcio realmente que dije: ‘Espera, algo está mal’. Honestamente llegó un punto en el que había logrado muchísimo más profesionalmente, económicamente de lo que yo había soñado, y no era feliz. Estaba con una mujer que amaba y no era feliz, algo me hacía falta todavía...”, explicó en otro punto de la plática.

Sincero sobre su separación, El Güero además admitió que, más allá del golpe que implicó su rompimiento, vino para él una etapa de claridad pues pudo comprender que solo él era capaz de tomar las riendas de su vida sin esperar nada de afuera. “Mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también de lo mejor que me pudo haber pasado, porque redireccioné mi vida y me di cuenta de que no está afuera lo que yo estaba buscando, y la carencia estaba adentro, y cuando me di cuenta volví a nacer…”, confesó.

El motivo de su separación de Marimar

Par ser más específico, Luis Ernesto Franco puso de frente el motivo por el cual él y Marimar Vega decidieron tomar caminos separados, lo que con el paso del tiempo les permitió no solo rehacer su vida, sino mantener una fuerte amistad hasta el día de hoy. “Fue a raíz de nuestro divorcio, me atrevo a decirlo, yo amaba muchísimo a Mari y no nos separamos por falta de amor, estábamos en una posición en la vida que no éramos compatibles en ese momento, y suena trillado pero es real y creo que el perderla me ayudó muchísimo a darme cuenta de que no podía seguir perdiendo cosas y personas y boicoteándome con relaciones que me costó muchísimo trabajo obtener… Y me di cuenta que no son ellos, soy yo…”, contó, para luego confesar que pasó un año y medio en soledad, refugiado en la fe y en trabajar para alejarse de las circunstancias y de las personas que no le hacían bien.

