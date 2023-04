Leonardo García recuerda a su padre, Andrés García, con las fotos de su infancia más emotivas

A unos días de que se cumpla el primer mes del fallecimiento de Andrés García, sus fans, amigo y familiares continúan rindiéndole emotivos homenajes a su memoria. Tal fue el caso de su hijo Leonardo, quien pese al distanciamiento que tuvo papá incluso al momento de su muerte, no ha dejado de expresar el gran amor que tuvo y tiene por él. Algo que se vio reflejado en la emotiva publicación que le ha dedicado recientemente, a través de la cual mostró algunos de los instantes más entrañables y familiares que vivió al lado de su padre, mostrándose nostálgico ante el paso del tiempo y ante la ausencia del artista.

A través de su perfil de Instagram, Leonardo compartió un álbum de fotografías en las que mostró al fallecido artista en su faceta más paternal y familiar, pues incluso, en algunas de ellas, lo pudimos ver con Leonardo en brazos o celebrando alguno de sus cumpleaños cuando era tan solo un niño, siempre orgulloso de su familia y de sus hijos. El actor no hizo mayores comentarios sobre las fotografías que compartió, pues tan solo agregó la frase “Garcías” para rememorar aquellos días de su infancia en la que tuvo la oportunidad de crecer rodeado del amor del famoso artista.

Cabe destacar, que tras la muerte de Andrés, mucho se habló sobre la complicada relación que el actor tuvo con sus hijos a lo largo de su vida, por lo que durante esos días en los que fue velado existía la duda sobre si alguno de sus retoños asistiría al funeral. Mismas que quedaron resueltas luego de que Leonardo se hiciera presente en la casa de Acapulco que el actor y su esposa Margarita Portillo compartieron durante los últimos años de su vida. En aquella ocasión, Leonardo se refirió a su relación con su padre y a las diferencias que pudieron tener, poniendo siempre en alto el gran amor que los unió. “El amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá. De alguna forma estamos conectados y él sabe, se fue en paz y yo también estoy en paz…”, explicó en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Antes de concluir su charla con la prensa, Leonardo compartió parte de lo que meses atrás le comunicó su papá, quien a raíz de sus problemas de salud no dudaba en manifestar su deseo de partir, encontrando en la muerte una especie de consuelo. “Nos quisimos mucho y me da gusto que ya haya descansado porque de verdad, él ya estaba sufriendo demasiado. Él me decía algunos meses atrás: ‘Yo ya me quiero ir’…”, agregó el actor, quien se abrió paso entre los reporteros para caminar hasta la estancia en la que se ubicó el féretro de don Andrés, quien será cremado para que sus cenizas sean esparcidas en el mar de Acapulco, según se reportó.

La despedida de Leonardo para su padre

Unos días después de la partida del actor, Leonardo García tomó sus redes sociales para expresar su sentir, mostrándose sumamente consternado ante la muerte de su padre. “Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacía falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que viví contigo y siempre fuiste mi inspiración. Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mí. Siempre estarás conmigo papá y sé que algún día nos reencontraremos, hasta entonces vuelta alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descansa en paz”, expresó el actor conmovido.