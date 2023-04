¿Qué hacía Thalía en Harvard?

Además de ser una de las cantantes latinas más reconocidas en el mundo, Thalía ha logrado hacer de su nombre toda una marca sobre la cual giran todo tipo de productos y proyectos, como lo es su línea de ropa y zapatos, así como sus productos de belleza, negocios en los que la también actriz ha logrado destacarse. Tal ha sido su éxito en el mundo de los negocios, que la intérprete de 51 años fue invitada a dar una conferencia a la Universidad de Harvard, una de las instituciones educativas más importantes de Estados Unidos y del mundo, hasta donde la hermosa mexicana llegó este fin de semana para impartir una conferencia en la que habló de su faceta de mujer de negocios y sobre sus estrategias para llevar a la cima sus marcas, demostrando que detrás del artista, hay una gran empresaria.

Según ha compartido en sus redes, Thalía fue parte del panel de expositores del la Conferencia de Negocios de América Latina 2023, organizada por Harvard Business School y MIT Sloan. De hecho, la cantante fue la encargada de cerrar este evento, por lo que la emoción de la cantante fue doble. “¡Qué honor ser parte de esto!”, expresaba la intérprete hace unas semanas al dar a conocer que formaría parte de este foro a través de sus redes sociales. Es por eso que este domingo comenzó desde muy temprano para la intérprete, quien a través de sus historias de Instagram compartió con sus fans su alegría de estar ya en camino hacia Harvard, mostrándose con cierta ilusión de poder finalmente compartir con los asistentes su experiencia como emprendedora. “Bellezas mías, yo ya voy en camino a Harvard, estoy aquí estudiando mis facts, muy contenta y emocionada”, agregó.

Ya en la Universidad, Thalía se tomó el tiempo para hablar con la prensa, revelando que uno de sus más grandes sueños era ser una famosa bióloga egresada de Harvard. Y aunque su sueño no se cumplió tal y como lo pensaba, la intérprete no podría estar más orgullosa de lo que ha logrado a lo largo de todos estos años. “Y aunque no soy bióloga, ¡sí soy muy famosa y estoy en Harvard!”, expresó la artista, mientras se ganaba el aplauso de los presentes.

Para esta ocasión tan especial, Thalía lució guapísima en un traje blanco de dos piezas, compuesto por un saco y pantalones acampanados, el cual combinó con una blusa básica al mismo tono y zapatillas de color claro, llevando un discreto accesorio al cuello, con el que complementó su look de mujer de negocios.

Su próximo paso en la música

Sin duda alguna, Thalía se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. De hecho, la cantante se encuentra a tan solo unos días de lanzar su nuevo disco, en el cual hará algunos covers de las canciones que marcaron su infancia y que llevará el nombre de Mix Tape, el cual estará disponible a partir del próximo 28 de enero y del cual ya ha estrenado algunos sencillos. Sin embargo, este proyecto también incluye el estreno de una serie documental que ha producido de la mano de la cadena MTV y que estará disponible en Paramount Plus a partir del próximo 3 de mayo. “La Thalía adolescente nunca se imaginó tener una serie junto a sus ídolos del rock en español. El sueño se materializa en Thalia's Mixtape: El Soundtrack de mi vida”, detalló la intérprete en sus rede sociales.

