Maribel Guardia vuelve al teatro tras la partida de su hijo Julián Figueroa: 'Pararme en el escenario fue muy duro'

La vida de Maribel Guardia dio un dramático giro el pasado 9 abril, luego de que su único hijo, Julián Figueroa, a quien la actriz tuvo durante su relación con Joan Sebastian, falleciera a los 27 años víctima de un infarto al miocardio. Desde entonces, la Intérprete se había refugiado en sus seres queridos, viviendo su duelo en completa privacidad y alejada de los reflectores. Sin embargo, este fin de semana, la también cantante finalmente decidió retomar sus actividades profesionales y volver a los escenarios, tomando su lugar en la obra de teatro musical Lagunilla mi Barrio, de la cual es protagonista. Y como era de esperarse, Maribel no pudo tener mejor recibimiento de sus compañeros de elenco y de su público, quienes la arroparon en medio de este momento tan complicado entre aplausos y muestras de cariño que terminaron por conmover a la artista hasta las lágrimas, mostrándose sumamente agradecida ante el apoyo que ha recibido de todos a su alrededor.

A dos semanas del fallecimiento de Julián, Maribel Guardia finalmente volvió al teatro para retomar su lugar en la obra, luego de que la actriz Alma Cero la supliera en su ausencia, recibiendo de parte del público una ovación de pie al momento de salir al escenario. Y aunque la emoción se apoderó de la actriz en ese momento, su profesionalismo fue más allá, por lo que tras agradecer las muestras de cariño, Maribel entró en personaje y continuó con la obra, logrando llevarse una nueva ovación de pie de parte de los asistentes, quienes reconocieron la entereza con la que ha hecho frente a esta difícil situación.

Uno de los momentos más emotivos de su regreso a los escenarios, sucedió al final de la obra, pues mientras todo el elenco interpretaba Yo Sin Tu Amor, que en su momento hiciera famoso el grupo Limite, Maribel no pudo evitar romper en llanto, mientras era cobijada por sus compañeros de elenco, quienes la tomaron de la mano mientras se despedían de un público que se mostró completamente empático con ella en todo momento.

Al finalizar la obra, Maribel se tomó un momento para platicar con la prensa y compartir con ellos su sentir tras este complicado regreso a los escenarios. “Para mí pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil, y a la vez muy emocionante por el cariño que recibí del público, y no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes, de gente que no conozco… me han dado tanto amor, que sin duda, ha sido un aliciente en momentos tan difíciles”, reconoció la actriz, en declaraciones retomadas en el canal de Youtube de Edén Dorantes.

‘Ya no le temo a la muerte’

En esa misma charla, Maribel habló de cómo ha afrontado la partida de su único hijo, mostrándose esperanzada en que Julián se encuentra mejor que nunca. “Después de la experiencia que tuve con Julián, yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque siento que de ahí venimos”, reveló la actriz conmovida.

