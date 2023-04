Orgullosos, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran que su hija Mia ha llegado a la mayoría de edad

Pareciera que fue ayer cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaban por todo lo alto el nacimiento de Mia, su primera hija, un suceso que sin duda les cambiaría la vida para siempre y que marcaría el inicio de su vida como familia, a la cual años más tarde se uniría la pequeña Nina. Es por eso que al celebrar que su primogénita ha llegado a la mayoría de edad, sus padres no han dejado pasar la oportunidad de consentirla al máximo con los mensajes más especiales, a través de los cuales han dejado en claro el gran amor que le tienen y lo orgullosos que se sienten de ser sus padres.

Desde las primeras horas de este domingo 23 de abril, Andrea acudió a sus redes sociales para felicitar a Mia en el día de su cumpleaños, compartiendo un lindo video en su perfil de Instagram en el que mostró algunos de los instantes más entrañables de la vida de la joven artista, acompañándolo de un mensaje de lo mas emotivo. “¡Hoy cumples 18 años princesa hermosa! ¡Me siento honrada y orgullosa de ser tu má! ¡Eres el regalo que tanto soñé y mejor aún de lo que imaginé! Hermosa en todos sentidos, amorosa, auténtica, alegre, cálida, bondadosa, dulce, talentosa, perseverante y tardaría mucho en hablar de todas tus bondades… Deseo que tengas todo lo hermoso que mereces”, expresó la presentadora del programa Hoy conmovida.

Andrea continuó con su mensaje mostrándose orgullosa de su pequeña y agradecido por haber tenido la fortuna de ser su madre. “Que sigas cumpliendo tus sueños y sobre todas las cosas ¡que seas feliz! Siempre estaré para apoyarte, guiarte y amarte… ¡SIEMPRE!, más allá del tiempo, la vida o la distancia… Gracias por elegirnos como padres, amor, gracias por tu dulce sonrisa, por tu mirada tierna y transparente, por tu tierno corazón… ¡Tú y tu hermanita son lo mejor que nos pudo pasar! ¡Celebro tu hermosa existencia! ¡Felices 18! ¡A vivir a plenitud amor! Feliz cumpleaños ¡te amo infinito!”, finalizó.

Por supuesto, Erik no podía quedarse atrás, por lo que a través de su perfil de Instagram también le dedicó a su hija una linda publicación, la cual acompañó de un video en el que recopiló algunos de los instantes más entrañables de la vida de Mía, mostrándose orgulloso de la jovencita en la que se ha convertido su retoño, a través de un mensaje con el que acompañó su clip. “Nada me hace más feliz que verte realizada. ¡Disfruto tanto estar contigo! Eres una persona sensible, creativa, talentosa, amorosa, profunda, hermosa por dentro y por fuera y sumamente divertida. ¡Estoy muy orgulloso de lo que eres y también por lo que viene profesionalmente! Has trabajado mucho, y has puesto el corazón, mereces lo que sueñas, preciosa. Qué afortunado me siento de ser tu papá. Feliz cumpleaños 18, señorita @miarubinlega te amo profundamente”, finalizó el intérprete.

El agradecimiento de Mia para sus padres

Como era de esperarse, Mía Rubín Legarreta no tardó en reaccionar a los emotivos mensajes que le dedicaron sus padres en este día tan especial, mostrándose sumamente agradecida y conmovida ante las lindas palabras que sus papás expresaron. “¡Mami! Te amo. Gracias por tan bello regalo, soy la más agradecida de tenerte como mamá, eres la mejor”, expresó la cantante. Por otro lado, también se refirió a Erik, a quien le dejó en claro el gran amor que le tiene: “Soy la más agradecida de tener a un papá como tú. Gracias por ser mi cómplice, mi amigo, pero sobre todo el mejor papá del mundo, te amo”, finalizó.

