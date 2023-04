Omar Chaparro conquista como conductor de los Premios Platino

Desde hace algunos años, Omar Chaparro se preparaba para ser el conductor de los Premios Platino, pero las circunstancias que sorprendieron al mundo en el 2020 hicieron que esto fuera imposible. La cita se quedó como una asignatura pendiente que se cristalizaría en la décima entrega de los galardones. Con el cambio de planes, el destino ha llevado a Omar hasta Madrid, España, en donde esta tarde se ha llevado a cabo la esperada ceremonia y ha quedado demostrado sobre el escenario que la espera ha valido la pena. El recinto ferial de IFEMA ha sido el escenario de este encuentro de celebridades que se han reunido para celebrar lo mejor del cine y la televisión iberoamericanos. Omar, de la mano de Paz Vega y Carolina Gaitán, han sido los encargados de conducir estos premios, en los que la simpatía y espontaneidad del mexicano han brillado sobre el escenario.

Tal como él mismo advertía para nuestros micrófonos en su paso por la sala ¡HOLA!, iba a apostar por la naturalidad. “Las mejores cosas de la vida pasan de improvisto, hay que rendirse a la vida”, decía emocionado Omar antes de llegar a la alfombra roja. Fue precisamente en ese momento en el que confesaba que prefería dejar los guiones de lado para este tipo de apariciones, “No hay humor escrito, yo pedí mucha flexibilidad…el chiste es que salga natural…”. Y vaya que así ha sido. De la macarena a los chistes que se fueron dando en cada segundo, como Benicio del Toro -premio de honor de la noche- como su ancla en el público para ir comentando cada detalle.

En esta ocasión, Omar ha aparecido en todos sus looks vestido por la firma Protocolo, mientras que en la alfombra roja se le vio acompañado de su inseparable Lucy -’la mojarrita’- de quien se ha dejado ver profundamente enamorado, un signo característico de su relación.

El paso de Omar por los Platino se ha visto enmarcado por la compañía de muchos otros mexicanos que realizaron el viaje para asistir a la entrega como Aislinn Derbez y Geraldine Bazán, otros como Esmeralda Pimentel y Cecilia Suárez han estado labrando una carrera en España, mientras que también se pudo ver a famosos como Poncho Herrera, Ana de la Reguera y Ludwika Paleta.

Una cita muy esperada

A lo largo de la semana, Omar fue compartiendo algunos momentos de sus ensayos para que todo saliera perfecto esta noche. Ha sido precisamente en estos días en los que tuvimos la oportunidad de platicar con el actor, cuando nos contó que estaba fascinado con su estancia en España, narrando que tenía una gran conexión con el país desde que era un niño y compartía con su mamá la admiración por Camilo Sesto y Rocío Durcal. No por nada él y Lucy llegaron a hablar estos días sobre la posibilidad de mudarse al país. Al platicar sobre los Platino, nos contaba: “Yo iba a conducir estos premios antes de la pandemia…me quedé con ganas”.

Precisamente de la Mojarrita, nos dijo: “Fui muy afortunado al encontrarla o quizá ella también fue muy afortunada al encontrarme. Hubo magia ahí al principio”. Es bien sabido que Omar es un eterno enamorado de su mujer, por lo que a corazón abierto decía: “Yo no soy el mismo que hace 22 años, ni ella, ni siquiera soy el mismo que hace 2 años, hemos ido evolucionando, cambiando”. Al hablar sobre su familia, no faltó la pregunta sobre su primogénita, Andrea, quien se ha ido abriendo paso en la industria por derecho propio: “Andrea nació artista y poeta…Ella sola ha ido construyendo su carrera y me encanta”.

