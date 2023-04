El look de Paulina Goto con el que ha deslumbrado a su paso por la alfombra roja de los Premios Platino

En medio de un momento muy especial en su vida, Paulina Goto se ha tomado un instante para disfrutar al máximo de unas celebraciones más importante del cine y la televisión iberoamericana. Se tata de los Premios Platino, una gala a la que la actriz ha acudido como invitada y en el que se ha dejado ver guapísima con su look y muy emocionada de ser parte de esta ceremonia que ha reunido a las estrellas más importantes de la industria a nivel Iberoamérica en un solo lugar. Es por eso que Paulina no ha escatimado en detalles a la hora de armar su look, algo de lo que hemos podido ser testigos durante su paso por la sala ¡HOLA!, previo a la celebración de la gala, en donde compartió algunos detalles de su preparación para este evento, así como de su vida personal y profesional, no sin antes presumir su elegante atuendo en la alfombra roja.

Para esta ocasión, Paulina se decantó por el color negro, un tono que sin duda es garantía de elegancia y con el que siempre se logra un look perfecto para cualquier evento. Así lo demostró la intérprete de la serie Madre Solo Hay Dos, quien arribó a la gala en un vestido largo ceñido al cuerpo, de cuello alto y mangas largas, con un discreto escote circular al centro del pecho, adornado con algunos detalles de pedrería a lo largo de todo el diseño, con el que le dio el toque de glamour a todo su atuendo.

La actriz optó por un beauty look muy discreto y natural, por lo que se decantó por tonos ocres y más neutros, los cuales predominaron en las sombras que llevó sobre los párpados, dejando todo el protagonismo a sus labios. Además, llevó el pelo recogido en un chongo bajo y peinado de raya en medio, algo que permitió que destacaran los pendientes en forma de flor que usó. Por otro lado, la intérprete complementó su atuendo con dos discretos anillos que llevó, dejando así que su elegante vestido fuera la pieza principal de todo su look.

La presencia de Paulina Goto en España no ha sido una coincidencia. Y es que además de ser parte de la celebración de los Premios Platino, la mexicana reveló que se encuentra a punto de iniciar las grabaciones de una nueva película en ese país, por lo que no podría estar más feliz de dar este gran salto en su carrera. “Me vengo a hacer una peli acá a España en mayo, va a ser mi debut acá, estoy muy emocionada, todavía no puedo contar mucho, apenas me acaban de confirmar ayer, pero es un elenco muy interesante, es una producción española y mexicana, así que va a ser una mezcla increíble”, compartió la intérprete con ilusión a nuestros micrófonos.

Lo que ha dicho sobre su boda en la sala ¡HOLA!

Cada vez falta menos para que Paulina Goto y Rodrigo Saval lleguen al altar. Mientras tanto, la emoción e ilusión de la actriz cada día crece, al tiempo que los detalles y preparativos van quedando listos para su gran día. Algo de lo que habló durante su paso por la sala ¡HOLA! de los Premios Platino, en donde habló de su futura boda y de la ceremonia civil que celebró hace unos meses en México. “Vengo regresando de Barcelona de mi prueba de vestido con Rosa Clará, que también aproveché para ir a su desfile y estuvo hermoso, y muy contentos”, nos contó la intérprete emocionada. “Fue una ceremonia chiquita, muy íntima, pero muy emotiva”, agregó Paulina al ser cuestionada por su boda civil, dejando en claro que para la religiosa, se hará rodear de todos sus amigos y seres queridos. “El bodón loco con los amigos”, nos compartió entre risas.

