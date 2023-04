Mark Tacher presenta oficialmente a su novia y debuta con ella sobre una red carpet

A pesar de tener una relación desde hace casi tres años, anoche, Mark Tacher presentó de manera oficial ante los medios de comunicación a su novia, Michelle Altamirano. Después de disfrutar de los primeros años de su relación en total hermetismo, el actor decidió que era tiempo de mostrarle al mundo el rostro de la mujer que le robó el corazón. Sonrientes, cómplices y muy accesibles a la hora de compartir detalles de su relación con los medios, vimos a la pareja desfilar sobre su primera alfombra roja, una experiencia que, a tenor de las imágenes, disfrutaron de principio a fin. Emocionado, Mark le contó al programa Despierta América cómo es su relación con Michelle quien se desarrolla en un ámbito profesional totalmente ajeno al del entretenimiento.

El actor eligió las cámaras del programa conducido por su hermano Alan para presentar ante la audiencia a su novia: “Mi querida Michelle Altamirano, para todos ustedes, mi bella novia, mi bella espossi, mi bella de totti”. La velada estuvo llena de primeras ocasiones pues, además de su debut sobre la alfombra roja, también fue la primera vez que Michelle habló frente a las cámaras, donde contó por qué lleva una vida más privada que la de Mark: “Nada que ver. Soy terapeuta en descodificación biológica y me enamoré de Marc a primera vista, no, no es cierto”, comentó divertida Michelle a quien Mark ya había mostrado en su cuenta de Instagram, sin dar mayores explicaciones.

Aunque Michelle no se desempeña frente a las cámaras, demostró que posee una simpatía única que la hizo manejar la situación como pez en el agua. La terapeuta se animó a contar cómo fue el flechazo con Mark: “Nos conocimos en una cena y se me hizo una persona increíble y me sigue pareciendo incréible”. Michelle también habló de cómo es su relación con su famoso cuñado, Alan Tacher, con quien anoche coincidieron en este mismo evento: “Increíble, yo lo amo, me hace reír muchísimo, te lo juro, me mata de risa, su esposa Cristy también”, detalló la novia de Mark. A través de Instagram, el actor compartió un álbum de fotos y videos de los momentos más especiales de la noche.

La madurez de su relación

En diciembre pasado, durante su visita a la Ciudad de México, Mark sostuvo un encuentro con la prensa a la que le confesó que no estaba soltero cómo se creía y que durante los últimos años había estado fortaleciendo su relación con Michelle: “Llevo dos años y medio, casi tres con Michelle una terapeuta maravillosa de descodificación biológica, una mujer increíble que me hace ser mejor persona y estoy muy, muy feliz. Tenemos muchos planes juntos, ella está estudiando muchas más especialidades y poco a poco conociéndonos más y más”, comentó Mark quien, a partir de ese momento, comenzó a subir contenido en sus redes con la rubia.

En aquella ocasión, Mark confesó que todavía no tienen pensado escribirle a la cigüeña: “No tenemos planes por el momento, no estamos pensando en eso, la verdad es que ni siquiera lo hemos platicado”. El actor también fue cuestionado sobre la gran relación que mantiene con Cecilia Galliano, su exnovia, de quien se expresó muy bien y aprovechó para aclarar que esta amistad no afecta su noviazgo: “Es una mujer muy madura, Michelle sabe perfectamente con quién está y sabe perfectamente quién es, entonces no tienen ningún problema con eso, es padrísimo, porque da mucha paz”, finalizó.