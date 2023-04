Galilea Montijo sobre su amistad con la ex de Fernando Reina: ‘Estuvo conmigo el día que firmé el divorcio’

Esta semana, Galilea Montijo regaló a la audiencia de Netas Divinas uno de sus capítulos más especiales al hablar por primera ocasión de su reciente divorcio con Fernando Reina, papá de su hijo Mateo. Visiblemente conmovida, la presentadora se abrió de capa y compartió algunos detalles de cómo está enfrentando la separación que describe como un duelo. En ese sentido y para sorpresa de muchos, la tapatía contó que Paola Carus, la primera esposa del político, ha sido una pieza fundamental para atravesar este proceso. Galilea contó que fue ella quien la acompañó a firmar su divorcio: “Yo siempre he presumido que tengo una familia disfuncional, muy funcional. Es muy peculiar y ahora se volvió más peculiar, porque la exmujer de mi exmarido, es una de mis mejores amigas”, explicó.

Debido a que Paola y Galilea han sostenido una buena relación desde que la conductora se casó con Reina, con el tiempo, su amistad se fue fortaleciendo, al grado que Carus ha sido uno de sus principales apoyos en este difícil momento de su vida: “Estuvo conmigo el día que firmé el divorcio”, detalló Montijo. Según el testimonio de Paola Rojas, quien ya tuvo la oportunidad de ver cómo se llevan, el cariño es mutuo: “Sí, la convivencia es muy peculiar, la primera vez que me tocó observarlo todo, dije: ‘Esto está buenísimo, porque además es simpatiquísima Paola y sí se llevan increíble, ¿qué opina él de que sean tan amigas?”, comentó la periodista haciendo referencia a la madurez con la que Galilea y Paola se relacionan.

Galilea reconoció que esta amistad entre ellas siempre ha dado mucho de qué hablar: “Lo platicábamos siempre, nos reíamos siempre, porque yo decía: ‘Ah no, primero se va él, pero tú nunca me vas a faltar. Hemos viajado mucho con los hijos’. Cuando a él (Fernando Reina) le tocaba presentarnos decía: ‘Mi mujer y mi exmujer’”, explicó la tapatía. El pasado 14 de abril, Galilea le dedicó un emotivo mensaje a Paola con motivo de su cumpleaños, en el que reflejaba el gran cariño que le tiene: “Hoy es cumple de esta mujer Paola Carus que adoro con todo mi corazón, que se ha convertido en alguien muy importante en mi vida”, se lee en el feed de Instagram de la conductora de Hoy quien, no solamente es cercana a Paola, sino también a sus dos hijos, Alexis y Claudio, hermanos mayores de su hijo Mateo, a quienes ve como hijos.

En ese sentido, Galilea contó, entre lágrimas, cómo están llevando este proceso con los hijos del político: “El grandote está estudiando en Florida, no lo había visto y llegó. Tiene 16 años y lo primero que me hizo fue abrazarme y decirme: ‘Te quiero mucho’, yo le dije: ‘Mi amor, yo también te quiero mucho y siempre vas a ser mi hijo grandote, aunque papá y yo no estemos, yo te considero mi hijo y siempre voy a estar ahí para ti’. Yo creo importante enseñarles a nuestros hijos -a mí me hubiera gustado que así fuera con mi papá y mi mamá, con sus diferentes familias, porque ahora yo lo vivo así- que sepan ellos que siempre van a tener a mamá, a papá y a la madrastra, aunque se escuche raro. Que pudiéramos seguir viajando juntos, a mí me encantaría, porque me parece increíble para los niños y para nosotros”, explicó.

Amiga de su exesposo

Tras firmar el divorcio busca entablar una relación sana con el papá de su hijo, incluso habló de amistad: “Definitivamente sí creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como al papá de mi hijo y que, sí podemos llevar una relación de amigos. Yo lo platiqué con él, le dije: ‘¿Por qué no?, si lo tienes tú con tu exmujer. Yo también me siento parte de que seamos una familia disfuncional, que nos funciona a nosotros, ¿por qué no podría yo ser tu amiga?, si fue parte del proceso en el que todos hemos puesto nuestro granito de arena para llevarnos de esa manera’”, contó. Aunque está abierta a ser amiga su ex, reconoce que esto requiere tiempo: “No es de la noche a la mañana llevar este proceso de llevarnos bien, de que somos amigos, de darle ese ejemplo a nuestros hijos. El verlo el día de mañana y echarnos unos tequilas, que podamos reírnos o llorar, incluso, enojarnos y decirnos nuestras cosas, yo creo que también es parte de crecer como seres humanos”, finalizó.