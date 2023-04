A 15 años de Fuego en la Sangre, Cristian de la Fuente se reúne con los hermanos Reyes

Fue en 2008 cuando Cristian de la Fuente ingresó al mundo de las telenovelas con su participación especial en Fuego en la sangre, proyecto con el que debutó como actor en México, razón por la que esa historia tiene un lugar muy especial en su vida. A 15 años de aquel éxito, el chileno volverá a compartir créditos con dos de los galanes de aquel melodrama, Jorge Salinas y Pablo Montero, con quienes participará en la puesta en escena Los amantes perfectos, una obra que estrenará el próximo 9 de mayo y con la que realizarán una gira por toda la república mexicana. Dicho proyecto, tiene muy emocionados a los involucrados, sobre todo al elenco masculino, que posó para una foto del reencuentro que, De la Fuente, posteó en su feed de Instagram.

Emocionado de reencontrarse con dos de sus mejores amigos en nuestro país, Cristian escribió: “Hace 15 años los conocí y tuve el placer de trabajar con estos dos gigantes de Fuego en la sangre. Hoy la vida nos vuelve a unir en otro proyecto, es un placer y un honor trabajar con ustedes nuevamente. Se les quiere de gratis”. En la foto, aparece Cristian abrazando a Jorge, mientras Pablo lanza una divertida sonrisa a la cámara. Según contó el actor chileno en su visita al programa De Primera Mano, siempre estará muy agradecido con los galanes por haberlo recibido con los brazos abiertos: “Nos conocimos hace 15 años, era mi primer proyecto, llego acá como el nuevo de la escuela y me recibieron súper cariñosamente, además era una telenovela, Fuego en la sangre, que habían estirado casi un año, era un exitazo, vine a hacer un papel especial”, recordó.

A pesar de que la química entre los tres fue inmediata, desde Fuego en la sangre no habían vuelto a coincidir: “Desde ahí no volvimos a trabajar, pero cada vez que me encontraba a Jorge o Pablo en algún lugar, era con un cariño súper lindo y genuino, por eso volver a trabajar con ellos es un privilegio”, explicó Cristian. Por su parte, Pablo Montero, quien acompañó a Cristian a su encuentro con Gustavo Adolfo Infante, habló de lo bien que se llevan los tres: “En Fuego en la sangre Jorge y yo éramos hermanos, llevamos ya como cuatro novelas haciéndolas juntos, Jorge y yo, tenemos una amistad de hermanos y con Cristian también, hemos construido una amistad de hace muchos años, por eso ese feeling que tenemos y esa amistad nos hace sentir súper cómodos en este proyecto que es muy divertido”, comentó sobre su trabajo en la obra.

Pablo confesó que se lleva tan bien con Cristian, que fue el chileno quien lo recomendó para realizar su primer proyecto internacional, una situación que no se pudo concretar, pero resaltó el agradecimiento que siente por él: “De hecho, un día me hablaron de Dancing with the Stars, porque él (Cristian) me recomendó. Fui, hice la entrevista con el productor y todo, nada más que no sabía hablar inglés”, contó divertido Pablo. De la Fuente compartió que durante la gira planean realizar varias actividades para fortalecer su amistad: “Tenemos el compromiso, que vamos a ir a hacer deporte, vamos a ir al gym, nos vamos a apoyar”. Aprovechando la promoción que están realizando juntos, Cristian compartió en sus historias de Instagram un video en el que presume el talento de Pablo cantando el éxito de Vicente Fernández, Volver, Volver: “Cuando uno se emociona, empiezas a cantar y se da cuenta que mejor hay que callarse”, escribió como descripción del clip.

La recuperación de la hija de Cristian

En su visita al programa de Imagen TV, Cristian de la Fuente habló de cómo se encuentra su hija, Laura, quien en 2022 recibió un impacto de bala durante un intento de asalto en Chile: “Se cumplió un año de que nos asaltaron y que nos dispararon, lamentablemente la bala le llegó a ella (su hija). A uno le cuesta creer que fue un milagro, pero que una bala le haya entrado por la pierna, le haya salido y se haya alojado en la otra pierna y que no haya roto ningún hueso, ni arteria, es un milagro. Ayer hablé con ella y había ido a jugar un partido de futbol. Tienen 18 años, gracias a Dios”, comentó. El actor le atribuye la recuperación de su hija a que la joven es una deportista destacada: “El hacer deporte sirve mucho para las lesiones, yo me he caído en bicicleta y he tenido lesiones en el hombro y gracias a que uno tiene una musculatura ayuda a protegerse, por yo siempre estoy incentivando a la gente a que haga ejercicio”, explicó.