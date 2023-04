Erik Rubín sobre su relación con Andrea Legarreta: 'Necesitamos encontrar en dónde estamos parados como pareja'

En medio del proceso de separación que atraviesan, Andrea Legarreta y Erik Rubín han dado muestras de que el amor que siempre ha existido entre ellos continúa más firme que nunca. Aunque han decidido poner en pausa su historia en común de más de dos décadas, el cantante y la conductora de Hoy mantienen una excelente relación basada en el respeto mutuo, tal como dieron testimonio durante el reciente viaje que emprendieron por el continente europeo de mano de sus hijas, Mia y Nina. Ha sido a su regreso a la Ciudad de México que el ex integrante de Timbiriche ha aprovechado la presentación de Vaselina, musical en el que compartirá escenario con la madre de sus hijas, para hablar de lo complicado que han sido estos últimos meses señalando que él y Andrea se encuentran en un proceso de terapia para determinar en qué lugar se encuentran como pareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Andrea Legarreta habla de su primer viaje con Erik Rubín tras la separación: 'Queremos seguir compartiendo'

De la mano de su familia, Andrea Legarreta cumple uno de sus sueños en los Alpes suizos

Tras darse a conocer el elenco oficial de la puesta en escena, Erik -también productor del proyecto junto a Alejandro Gou- ofreció una entrevista a la prensa interesada en conocer cómo ha sido para él trabajar a lado de Andrea. “Como lo pueden ver tenemos una gran relación, o sea, en verdad, una gran relación. Hay un amor profundo entre nosotros, un respeto… una admiración”, señaló, “Precisamente como ya lo hemos platicado estamos en un proceso en donde necesitamos encontrar en dónde estamos parados como pareja”.

El cantante habló del camino de profundo respeto y comprensión que ha recorrido a lado de Andrea e hizo énfasis en que su futuro como pareja aún es incierto: “Estamos siendo obedientes. No es fácil, pero estamos siendo obedientes y esto nos ha ayudado a todavía aún estar mejor, entonces no sabemos qué vaya a pasar más adelante”, comentó, “Eso es algo que hemos platicado ya. Estamos abiertos a lo que se dé precisamente estamos siendo obedientes con el terapeuta, en donde tenía que haber está separación para ver dónde estamos, y puede ser… esas son las dos vertientes: o regresar a full (de lleno) o separarnos”.

Asimismo, el cantante echó por tierra las especulaciones que han circulado recientemente sobre una supuesta serie que tendría de protagonista a su familia: “No hay ninguna serie, no hemos hablado con nadie, en algún momento se platicó, está la intención en algún momento de hacerla, pero no hay nada absolutamente de eso, entonces no es cierto”.

VER GALERÍA

Erik Rubín revela que sigue viviendo con Andrea Legarreta

Erik Rubín, feliz de que Andrea Legarreta cumpla sus sueños

Haciendo eco de que los lazos que los unen se mantienen inquebrantables, Erik indicó por el momento él y Andrea se encuentran viviendo el presente y expresó lo feliz que le hace que la actriz esté cumpliendo un sueño de su infancia al ser parte de esta obra, en la que interpretará a Frenchy. “Estamos ahorita viviendo el hoy y disfrutando también cada uno de los procesos y disfrutando poder cumplir sueños como ella lo había platicado, su sueño que tiene de niña de hacer esta obra, entonces la verdad, nos sabemos afortunados. Estamos muy agradecidos”, añadió.

Minutos antes, Andrea habló con gran entusiasmo de lo que significaba para ella ser parte de Vaselina: “Me siento muy honrada, he pasado por diferentes áreas en esta carrera y, sin duda, para mí esto es un sueño hecho realidad, todos los niños de la generación Timbiriche vimos esta obra una y mil veces, siempre he sido llorona, a esta edad lloro más, pero sí les quiero decir que más allá de los lazos de amor, imaginen a una niñita ahí sentada, en este teatro, que babeaba de verlos, que se sabía la obra de principio a fin y que ahora estoy aquí”.

VER GALERÍA