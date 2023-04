José Manuel Figueroa tras la muerte de su hermano Julián: 'No sé si se puede encontrar resignación'

A unos días del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, su hermano, José Manuel Figueroa, se ha sincerado sobre lo mucho que le duele esta partida, la cual ocurrió de manera repentina mientras el joven se encontraba en su casa al sur de la Ciudad de México. El cantante ahondó en detalles de cómo lleva su duelo y de las medidas que ha tomado para mantenerse tranquilo, específicamente con respecto al tema de la información que ha salido a luz en los medios de comunicación y las redes sobre el deceso de Julián. Así mismo, se expresó sobre la fortaleza de Maribel, quien refugiada en su familia retoma de manera gradual el día a día.

Con el corazón en la mano, José Manuel Figueroa reveló cómo asume este instante, en el que las memorias junto a su hermano Julián son parte de ese consuelo que ha encontrado a lo largo de los días. “Tristemente es doloroso, la vida continúa, duele. Hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro. No sé si se puede encontrar resignación pero definitivamente yo creo que hay que abrazarse más a los recuerdos y a las sonrisas y la risa de la persona más que nunca…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano, en el que se le mira bastante sensible a la hora de abordar el tema.

Al ahondar en sus declaraciones, José Manuel fue claro al expresar su sentir, confesando que este suceso le ha permitido reflexionar a profundidad, aunque existen muchas preguntas que rondan su cabeza. “Triste, duro, todavía no lo asimilo, todavía no lo puedo creer, todavía me pregunto por qué, cómo, y si hubiera, qué se pudo haber hecho, qué no… Es parte del proceso de los que quedamos vivos…”, explicó en otro momento de la conversación, en la que además trató de ser muy reservado. De esta manera, el intérprete lleva su duelo, manteniendo la cercanía con la familia de su hermano, especialmente con Maribel.

Durante su plática con los medios de comunicación, José Manuel destacó lo mucho que le conmueve pensar en el prometedor futuro que habría tenido Julián, quien hizo realidad varios de sus sueños, no solo en el aspecto profesional, pues además pudo formar una familia. “Se me hace increíble, lo primero que me viene a la mente son los 27 años, tan joven, con tanta vida por delante, con tantos sueños por cumplir, tanto por vivir, tanto por disfrutar con su hijo…”, confesó, esta vez en una conversación que sostuvo con el programa televisivo Hoy, espacio en el que además reveló las medidas que ha tomado ante el revuelo mediático que originó esta noticia. “Me he retirado por completo de ver televisión, quité mi aplicación de redes sociales, precisamente para evitar, realmente meditar, entender esta vida, el mensaje de la vida, el mensaje del universo…”.

Empático con Maribel Guardia

José Manuel Figueroa también habló de la actitud que ha tomado Maribel Guardia ante este duro acontecimiento, reconociendo la fortaleza de la actriz para salir adelante a pesar de su dolor. De hecho, se refirió a los videos en los que aparece ella jugando con su nieto, Julián. “Me dio mucho gusto, me provocó una sonrisa el verla. No va a superar y no hay forma de asimilar esto, ni hay solución para el alma…”. Así mismo se pronunció sobre la decisión de la actriz y cantante de volver a regresar a los escenarios. “Me dio mucho gusto saber que esté dispuesta a buscar trabajar, pero principalmente que busque en el público, en el aplauso y en el cariño de la gente de la alguna forma anestesiar ese dolor inmenso y yo sé que el público la va a respaldar y la va a apoyar…”.

