‘Es el hombre que más admiro y que más amo’, las emotivas palabras de Ángela Aguilar a su papá

Para nadie es un secreto la gran relación de padre e hija que tienen Ángela y Pepe Aguilar, quienes anoche regalaron la público de los Latin American Music Awards uno de los momentos más especiales de la gala. Como parte del homenaje que se le rindió al cantante mexicano, su hija, se encargó de entregarle el premio Legado, un galardón con el que se le reconocieron sus más de tres décadas de carrera musical. Para hacer de esta velada algo inolvidable, la joven escribió un pequeño discurso con el que presentó a su papá. Luciendo uno de los espectaculares vestidos que utiliza para cantar, Ángela compartió con los asistentes el orgullo que siente al ser hija de Pepe Aguilar.

Emocionada de entregarle este reconocimiento a su papá, Ángela comenzó su mensaje diciendo: “Cuando era niña, no sabía qué hacer, pero sabía que quería ser cómo él. Mi padre ha vendido millones de discos, más de 20 números uno en las listas de popularidad, es compositor, cantante, productor, empresario y sobre todo, un gran hombre. Tengo el enorme privilegio y el gran orgullo de reconocer al máximo representante de la música mexicana, es el hombre que más admiro y que más amo, el artista que mejor nombre le ha puesto a México, mi padre y mi héroe: ¡Pepe Aguilar!”, dijo la cantante provocando la ovación del público.

Visiblemente conmovido, Pepe Aguilar se puso de pie, subió al escenario, abrazó a su hija y con su premio en la mano, comentó: “Es con la mayor humildad del mundo y con todos los agradecimientos que acepto esto, que definitivamente es algo que no siento que merezca en lo personal, porque yo lo único que he hecho es seguir mi corazón y seguir mi pasión por la música de México, sinceramente, si es legado o no es legado, quiero decirles que mientras Dios me permita voy a seguir haciendo lo que el corazón me dice y el corazón me dice que siempre respete a mis tradiciones y siga adelante con la música de México que es el mariachi, la banda y el legado es precisamente ese, más que una persona es esa energía que significa la música regional mexicana y ¡viva México!”.

A su llegada a la alfombra roja, Ángela habló sobre el discurso que preparó para su papá: “Tuve la oportunidad de escribir algo para él, presentarle este premio tan increíble y también voy a cantar con David Bisbal, voy a estar presentando otras cositas, estoy emocionada, porque va a ser un día ocupado”. Sobre si su papá tenía idea de lo que le diría, la cantante reveló: “Va a ser sorpresa”. Por su parte, también sobre la alfombra roja, Pepe Aguilar habló de cómo se sentía al recibir este reconocimiento: “Representa muchísimo agradecimiento a todo, a la vida, a Dios, por supuesto a los Latin American Music Awards, a Univisión y a toda la gente que hace posible que esto esté sucediendo, pero sobre todo al público, a la gente que me ha acompañado por tres décadas y que ha hecho posible que yo pueda seguir soñando, yo me siento como que voy empezando, así que se me hace raro el Premio Legado”, comentó.

La complicidad de padre e hija

Recientemente, durante su visita al programa de Omar Chaparro, Ángela Aguilar reveló por qué públicamente llama a su papá por su nombre: “Desde chiquita, cuando andábamos trabajando y Leonardo y yo nos poníamos a jugar en el carro, nos decía: ‘Ok, a partir de aquí ya no soy su papá, soy Pepe Aguilar’, porque íbamos a un concierto, entonces, yo empecé a decirle Pepe Aguilar, pero se me sale en los lugares menos indicados. Una vez, en el aeropuerto, durante la pandemia, todos enmascarados y yo gritándole: ‘¡Pepe Aguilar!’”, recordó divertida. Por su parte, Pepe reconoció que eso era antes: “Ahora ella anda muy famosilla, ahora es al revés. Ella tiene un montonal de fans, que no son mis fans, y tienen el doble de seguidores, ella tiene una muñeca”, comentó el cantante.