Juan Soler sobre su noviazgo con Paulina Mercado: 'Seguramente no va a haber matrimonio'

Motivado, Juan Soler hace de este instante uno de los más especiales en su vida, no solo por las satisfacciones profesionales, sino también porque desde hace un tiempo disfruta de una relación sentimental con Paulina Mercado, con quien además comparte pantalla en las mañanas en la conducción del programa matutino Sale el Sol. Desde que ocurrió el flechazo, el actor ha preferido ser discreto en torno a su noviazgo, aunque con el paso de los días tanto él como la presentadora no han dudado en gritar lo mucho que se quieren, sobre todo en redes sociales, espacio en el que suelen dar vistazos de su tiempo juntos. Ahora, el galán de telenovelas ha revelado cómo se siente en este momento, en el que él y su pareja han tomado firmes decisiones sobre lo que desean de su romance.

Sincero, Juan reveló detalles de esta etapa de su vida como hombre enamorado y lo mucho que admira a Paulina, a quien describe como a una mujer llena de cualidades, aspecto que la permitido hacer equipo con ella. “Es una gran relación, estoy muy contento. Estoy muy bien con Pau, tengo tranquilidad, tengo armonía. Me divierto muchísimo, es una mujer muy inteligente y muy divertida, entonces muy bien, muy pleno, si tengo que definirlo en una palabra…”, dijo en entrevista con el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. De esta manera, el intérprete se entrega a vivir su presente, algo que ha sido primordial para él durante todo este tiempo.

Directo como suele ser, Juan también habló de cómo se han planteado su relación él y Paulina, dispuestos a hacer de su noviazgo una etapa plena. De hecho, asegura que ambos tienen muy claras sus prioridades en este terreno. “Seguramente no va a haber matrimonio, nada de eso, ya los dos somos divorciados y los dos ya aprendimos la lección…”, dijo sincero durante la charla, reiterando el pensamiento con el que ambos han logrado coincidir, algo que sin duda ha sido favorable para los dos. “Creo que el compromiso va desde otro escenario y queremos ponerlo de esa manera…”, afirmó el intérprete.

Para muestra de lo bien que van las cosas junto a Paulina, el galán de la pantalla chica no ha parado de presumir sus vacaciones por la playa con la conductora. En varios momentos, han posado para la lente, presumiendo a sus fans románticas postales para el recuerdo, como una en la que aparecen los dos dándose un beso a la orilla del mar, esto durante su reciente escapada por Punta de Mita. En otro instante también se les ve disfrutando del oleaje, tomando el sol descansando sobre una hamaca y compartiendo abrazos. “Lo importante es reír por siempre con alguien que tomemos en serio…. @juansolervalls”, escribió la guapa presentadora en sus redes sociales, espacio en el que ha documentado parte de los detalles más significativos junto a Juan.

El significativo detalle con el que celebraron su amor

Desde que sus vidas lograron coincidir, Juan Soler y Paulina Delgado han celebrado por cada instante. De hecho, los enamorados encontraron la mejor manera de honrar el fuerte sentimiento que los une, ahora realizándose un tatuaje en forma de luna. Fue la conductora de televisión quien habló de este significativo detalle, ante las preguntas de sus seguidores, que han estado muy pendientes de los acontecimientos que han marcado su romance. “Nos lo hicimos juntos. Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto y, de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos que le ponemos la canción de Fly Me to the Moon. Yo me lo hice aquí en la mano y él se lo hizo en el torso”, expresó la conductora en un clip compartido en Instagram.

