Como nunca, Paola Rojas habla de su relación con Zague: ‘Yo le tengo mucho cariño’

Han pasado ya cinco años desde que Paola Rojas y Luis Roberto Alves Zague firmaron el divorcio. A la distancia, la expareja ha podido llegar a buen puerto en su papel como papás de Leonardo y Paolo, incluso, la relación se ha vuelto tan buena que la periodista no tiene empacho en admitir el cariño que le tienen al exfutbolista con quien protagonizó una historia de amor de más de 11 años. Con la transparencia con la que suele conducirse con la audiencia de Netas Divinas, Paola Rojas habló de la gran relación que sostiene actualmente con su exesposo para quien tiene puros sentimientos positivos. Dando lecciones de madurez, la periodista contó cómo hace unos días se animó a hablar con la prensa sobre el gran padre que es el brasileño.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Mientras abordaban el tema de si existe la posibilidad de ser amiga de un ex, Paola contó: “Me acaba de pasar en esta comida en la que coincidimos varias, había mucha prensa y me empiezan a preguntar sobre mi vida actual y me preguntan sobre el padre de mis hijos y yo respondí, la verdad, con mucho cariño y muchos me veían así de ´¿cómo?’ y sí, la verdad es que le tengo mucho cariño, yo le tengo mucho cariño”, reconoció la periodista. Paola cree que la sociedad está poco acostumbrada a las parejas que terminan una relación y logran llevarse bien. Aunque reconoció que el proceso de divorcio fue uno de los capítulos más duros de su vida, hoy lo ve desde otra perspectiva: “Vivimos un proceso complicado, no fue nada fácil”, agregó.

VER GALERÍA

Paola recordó que la parte más complicada de su separación fue el acoso mediático que sufrió: “Lo he dicho aquí, para mí, fue el tema público, por todo lo que representó”, explicó. Más allá de eso, Paola reconoció que le guarda un sentimiento muy especial al papá de sus hijos: “Él y yo vivimos años muy hermosos. Yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos que son una maravilla, además es un papá cercano, atento, responsable y se me quedaban viendo cómo diciendo: ‘¿qué está diciendo?’”, contó la conductora para quien su prioridad siempre ha sido salvaguardar la integridad de sus dos menores hijos.

Paola expresó que pareciera que la prensa estaba esperando un cometario negativo hacia el papá de sus hijos; sin embargo, confesó que ese capítulo está sanado: “Necesitaban verme furiosa para considerarme genuina y no, en su momento menté madres, pero ya acabó ese proceso, sané, me perdoné, lo perdoné, estamos en otro momento. Le tengo cariño, agradecimiento, admiración y no recuerdo esos años como un fracaso”. Paola resaltó que, tras la separación, la relación con Zague ha sido muy buena, pues ha cumplido cabalmente con su papel de papá: “Conoces de verdad a tu pareja cuando lo dejas, cuando se convierte en tu ex”, añadió.

VER GALERÍA

El amor en libertad

Durante la visita de la especialista Tere Díaz, Paola Rojas se abrió de capa y habló del amor que está experimentando actualmente uno en el que la libertad rige y así lo explicó: “Tenía el anhelo de ser mamá, que era mi caso, de pronto me llegó, fue biológico y sentía la necesidad de cargar a todos los bebés, soy mamá, la relación de pareja con el padre de mis hijos no, no fue para toda la vida, hoy ya están mis hijos que son lo más hermoso de mi vida. Soy una mujer autónoma, entonces, en esta etapa de mi vida puedo estar con alguien, porque quiero estar con ese alguien nada más, no tengo que revisar si será o no un buen papá o proveedor, no, nada más quiero estar con esa persona, me parece una relación por lo tanto muy genuina”.