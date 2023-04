Aislinn Derbez comparte los motivos por los que su hija Kailani no participó en su reality familiar La actriz explicó la razón por la que su primogénita no tuvo ninguna aparición en 'De Viaje con los Derbez'

Para Eugenio Derbez, sus hijos y Alessandra Rosaldo ya se ha vuelto una tradición embarcarse en unas vacaciones familiares cada año a pesar del desafío que representa reunir a todos los integrantes de su clan por varias semanas en un mismo lugar debido a sus ajustadas agendas de trabajo; sin embargo, la familia ha podido sortear estas dificultades y compaginar sus calendarios para grabar la tercera temporada de su reality De viaje con el Derbez, que en esta ocasión se desarrolló nada más y menos que en las playas de Jamaica. La premier del proyecto se llevó a cabo hace un par de noches en la Ciudad de México, en donde, como era de esperarse, estuvieron presentes todos los protagonistas de la serie, incluida Aislinn Derbez, quien explicó de primera mano los motivos por los que su hija Kailani no participó en la producción.

Durante la alfombra roja del evento, Aislinn mencionó que hacer partícipe a su hija, de 5 años, de un proyecto de tal calibre y complejidad no es un asunto que puede tomarse a la ligera, por ende ha decidido, de la mano de Mauricio Ochmann, esperar a que crezca para que la pequeña pueda tomar una decisión con mayor conciencia de lo que representa estar frente a los reflectores: “Estoy tratando de esperarme lo más posible todavía a que no salga porque tengo muchas ganas de preguntarle a ella y explicarle de lo que se trata, explicarle: ‘oye, este es un reality, sale en la tele, salimos todos, ¿quieres formar parte o no?’. Siento que todavía a sus cinco años todavía no entiende bien el significado”, indicó en una entrevista que recuperó la reportera Berenice Ortíz.

No obstante, la protagonista de A la Mala no descartó que en un futuro Kailani se una a las aventuras de su familia para la pantalla chica: “Yo creo que pronto, tal vez en un añito o dos años ya le puedo preguntar con mucha más consciencia y que ella esté mucho más madura y que tenga esa posibilidad de decidir si le late, si es algo que le da emoción o es algo que no le gusta, no sabemos si le va a gustar estar frente a las cámaras”.

Haciendo eco de la excelente relación que mantiene con su expareja, la actriz indicó que en asuntos relacionados con su hija comparten las mismas opiniones, lo que les ha facilitado tomar una decisión en conjunto. “Lo más padre con Mau y yo es que con cosas de nuestra hija siempre estamos de acuerdo, sé que no es tan común, así que somos muy afortunados”, dijo, “desde la primera temporada dijimos: ‘¿sabes qué? Mejor no’, como que además es muy pesado, son muchas horas de trabajo, los viajes se ven muy divertidos en las cámaras, pero del otro lado es pesado, o sea, son muchas horas de estar trabajando, de dormir poco, etcétera, entonces sí prefiero que esté un poquito más grande”.

Cómo ha sido para Aislinn Derbez abrirse de capa en el reality

Aunque la familia Derbez ya va por la tercera temporada de este proyecto, la actriz recordó que la primera entrega significó un reto a nivel personal: “Es complejo, ustedes vieron que la primera temporada se me complicó bastante, y que sí me sentía un poco incómoda porque sí dejar entrar cámaras a tu día a día, a tu parte personal”.

Y es que a diferencia de una película o una serie de ficción, Aislinn ha tenido que mostrar capas más profundas de su vida privada, lo cual, señaló, no ha sido nada sencillo, pero también ha sido un proceso de autoconocimiento: “Estamos muy acostumbrados los actores a vivir en un personaje y que te presentas siempre con un personaje distinto que no es el tuyo, que es como una máscara que te protege a ti del mundo entero y aquí es: ‘quítate, la máscara’. Tienes que ser lo más transparente posible, lo más real posible y te salen todas las inseguridades, todos los miedos, todo el ego, el querer sobresalir, las competencias, salen muchas cosas que luego no nos damos cuenta, entonces eso de los realities no es cualquier cosa”.

