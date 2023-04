Andrea Legarreta, lista para compartir por primera vez el escenario con Erik Rubín en 'Vaselina'

Con el objetivo de regalar a la generación Timbiriche una dosis de nostalgia, los productores Alejandro Gou y Erik Rubín anunciaron por todo lo alto el próximo estreno de Vaselina, el musical, un proyecto en el que, por primera ocasión, Rubín compartirá créditos en escena con Andrea Legarreta, mamá de sus hija, con quien recientemente anunció su separación. Después del especial viaje familiar que realizaron a Reino Unido y Suiza, Andrea y Erik sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer que trabajarán juntos por primera ocasión. Emocionada de formar parte de un proyecto que marcó su infancia, la presentadora de Hoy se dijo muy contenta de poder dar vida a Frenchy en este clásico que llegará al teatro en julio próximo.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta abrió su corazón y le confesó a sus seguidores lo que representa para ella formar parte de este musical: “¡Emoción total! Imperdible @VaselinaMexico con Timbiriche”, publicó en su feed al lado del póster donde se anuncia el próximo estreno de esta puesta. En otro mensaje, la presentadora de Hoy, explicó por qué es tan importante esta oportunidad: “Y entonces te encuentras con un sueño que tenías desde que eras una niñita, verlo convertido en una hermosa y mágica realidad. Toda la generación Timbiriche guardamos en el corazón y la memoria al grupo que marcó nuestras vidas desde pequeños y verlos en Vaselina para mí fue magia pura. Verlos de vuelta me emociona hasta el llanto. Alborota mis recuerdos más bellos”, se lee en el feed de Legarreta.

Después de ser fan de Timbiriche en la niñez y haber acudido a verlos en Vaselina, ser ahora una de las actrices del musical es un sueño hecho realidad para Andrea: “Poder compartir escena con ellos y todo el gran elenco de esta gran producción me hace sentir que estoy soñando despierta. Créanme lo que les digo es imperdible. No saben la producción que se viene”, escribió en otra parte de su perfil. Anoche, Andrea formó parte de la presentación de Vaselina, un evento del que contó pormenores esta mañana durante el programa Hoy: “Es una gran sorpresa, una gran emoción el demostrarle a la gente que los sueños sí se hacen realidad. Yo era y que sigo siendo, ya de adulto, más allá de los amores y de los cariños, mi niña, fan de Timbiriche ahí está, ahí vive dentro de mí y la verdad me emociona muchísimo, hacer un personaje precioso que me tocó y no puedo estar más agradecida, siento que estoy soñando”, comentó en el matutino.

Emocionada, Andrea puntualizó que su personaje no cantará, por lo que cederá total protagonismo al elenco que será el encargado de poner la voz en este proyecto: “Hay personajes en esta obra, siempre ha sido así, que no cantan, estamos en los coros, por ejemplo Frenchy es un personaje que no canta, ¿ustedes creen que hubiera tenido el valor de decir que sí?”, le comentó divertida a sus compañeros de emisión. La conductora añadió: “Toda la generación Timbiriche estamos, me incluyo, emocionados, porque el amor que le tenemos a esta banda que ha tocado nuestra historia desde que somos chiquititos y luego en la de nuestros hijos a quienes hemos visto cantando canciones de Timbiriche y luego estas nuevas generaciones que se van a sumar, esta producción va a estar, de verdad, maravillosa”, añadió.

El cariñoso mensaje de Erik

Tras el anuncio oficial del regreso de Vaselina con Timbiriche, Erik Rubín no dudó a la hora de enviarle un cariñoso mensaje a la mamá de sus hijas: “Qué ganas de compartir escenario contigo hermosa. Como te voy a disfrutar”, le escribió el músico a Andrea en los comentarios de Instagram donde ella compartió pormenores con sus seguidores. Debido a que Erik es una de las mentes maestras detrás de la producción del musical, contó en entrevista para Hoy lo emocionado que se encuentra de montar esta puesta: “Fue muy complicado, pero finalmente ya lo podemos gritar a los 4 vientos, estamos sumamente emocionados, creo que es un equipo humano talentosísimo, con la dirección musical de mi compadre (Benny Ibarra)”, comentó. Orgullosa del trabajo del papá de sus hijas, Andrea admitió: “Es un placer para mí ser parte de este elenco”.