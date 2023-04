Galilea Montijo sobre su separación: 'Siempre va a haber especulaciones'

Con la actitud más positiva, Galilea Montijo transita por esta etapa de su vida, asumiendo los cambios con total madurez. A poco más de un mes de haber hecho oficial su separación de Fernando Reina, la conductora del programa Hoy dice estar tranquila, pues la ruptura con el padre de su hijo ocurrió en los mejores términos. A la par, la tapatía se muestra transparente al hablar públicamente de este proceso, el cual asegura es doloroso, sin que esto le impida continuar su marcha. Cercana como suele ser con la prensa, la presentadora también hace frente a las especulaciones, específicamente a los rumores que aseguran que su exesposo ha tenido un hijo con otra mujer.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser, Galilea conversó con algunos reporteros, a quienes les reveló cómo se encuentra en este instante en que se mantiene refugiada en sus proyectos profesionales. “Bien, trabajando, con salud, a eso me refiero. Un proceso doloroso, porque eso es muy doloroso. Cada quien tiene sus tiempos, las maneras, los duelos. Pero sí, es un proceso muy doloroso…”, explicó la presentadora, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes, para su canal en YouTube. En otro momento, Montijo destacó la naturalidad con la que ambos han abordado esta situación, citando las palabras de una de sus amigas ajenas al medio, quien según afirma le hizo ver que estos acontecimientos ocurren en la vida real.

VER GALERÍA

Ante los cuestionamientos relacionados con los rumores que ha desatado su ruptura, Galilea fue contundente, asegurando que nada de lo que se dice es cierto, como el hecho de que se diga que su exmarido ha sido padre nuevamente. “Cuando existe una separación, y en este caso un divorcio con hijos de por medio, siempre va a haber especulaciones. Decían que había un hijo. Me preguntaban: ‘Oye, ¿que hay un hijo?’. Bueno, si hay alguien embarazada pues crece la panza, si crece la panza nace un niño o una niña, si nace un niño o una niña hay un ADN, pero en este caso nunca hubo ningún niño, ninguna niña, entonces son otras cuestiones…”, explicó visiblemente tranquila.

VER GALERÍA

Su buena relación con Fernando Reina

En otro momento, Galilea Montijo habló del lazo afectivo que mantiene con Fernando Reina, con quien años atrás procreó un hijo, Mateo. Es por eso que hoy asegura sentirse orgullosa de él, pues ha sido un padre ejemplar para su primogénito, según afirma. “Yo vengo de otra generación, vengo de una mamá soltera donde lo que yo siempre quise y pedí fue un gran papá para mi hijo y eso es lo que es, Fer es el mejor papá del mundo, el mejor exmarido, porque aparte eso yo lo tengo como prueba con su exmujer, que ahora la considero una de mis mejores amigas y un gran apoyo en estos momentos para mí…”.

Sobre el proceso de su ruptura, Galilea quiso ser clara; todo ocurrió de la manera más amable, poniendo de frente el cariño que mantienen, un sentimiento intocable. “Lo único que sí les puedo decir es que fue de la mejor manera, con muchísimo respeto y sabiendo que nos vamos a tener siempre el uno para el otro, toda la vida…”, dijo ante los reporteros, a quienes expuso lo difícil que le resulta el hecho de que muchas personas no conciban una separación por la vía pacífica. “La parte donde no entendemos es por qué la gente quiere sombrerazos y catorrazos cuando te separas de alguien, yo no podría hacer eso, Fer tampoco lo podría hacer. Tenemos ante todo unos hijos, porque así considero a los otros dos también como míos, tenemos hijos qué cuidar para toda la vida…”, aseguró.

VER GALERÍA