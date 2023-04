‘Enamorada de mi León y de mi pancita’, Cynthia Rodríguez disfruta de su embarazo en la playa

Después de compartir con el mundo la noticia de que están en la dulce espera de su primer hijo, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, se encuentran disfrutando al máximo de esta etapa. Mientras el cantante le confesó a sus fans, en uno de los conciertos que ofreció recientemente en el Auditorio Nacional, que el tema Te esperaba está dedicado a su pequeño León, Cynthia ha utilizado sus redes sociales para compartir los primeros vistazos de su embarazo. La conductora le prometió a sus seguidores en Instagram que este sería el medio a través del cual les estaría compartiendo detalles de cómo va creciendo su bebé y vaya que ha cumplido. En las últimas horas, la también cantante ha publicado varias imágenes de sus vacaciones en Costa Careyes.

Con el espectacular paisaje de este rincón de Jalisco, como telón de fondo, la esposa de Carlos Rivera ha estado posando para las imágenes más especiales de este viaje donde ha estado presumiendo su baby bump ataviada en sus looks más playeros. Tan estilosa, como siempre, Cynthia se ha dejado ver feliz durante esta escapada bajo el sol: “Enamorada de mi León y de mi pancita”, escribió hace unas horas la conductora de Venga la Alegría como descripción de un álbum en el que se ve posando con un conjunto de manta, compuesto de un crop top cruzado y un pareo atado a modo de maxifalda, un atuendo que dejó en todo su esplendor su embarazo. Emocionado de ver a su mujer, Carlos Rivera le comentó: “Y yo de ustedes”.

Aunque Cynthia se encontraba en compañía de Carlos disfrutando de la espectacular belleza del hotel Cuixmala, donde se están hospedando durante estas vacaciones, el cantante tuvo que hacer una pausa y volar a Aguascalientes para cumplir con su presentación de esta noche en la Feria de San Marcos. Mientras su esposo triunfa sobre los escenarios, Cynthia decidió permanecer en este hermoso lugar que, apenas hace unos días, visitaron otra pareja de enamorados: Renata Notni y Diego Boneta. Feliz de ver cómo su cuerpo está cambiando, Cynthia está creando en su cuenta de Instagram un especial álbum con las fotos más lindas de su embarazo. Antes de su viaje a Careyes, la presentadora disfrutó de una divertida visita a African Safari, en Puebla, una aventura que realizó con su familia y desde donde también compartió su look pre-mamá.

Una mamá llena de energía

Desde que Cynthia y Carlos compartieron con su comunidad virtual el anuncio de que están esperando a su primer hijo, la conductora comenzó a tener conversaciones con sus seguidores sobre cómo está viviendo su embarazo. Hace unos días, reconoció que luego de pasar los primeros tres meses con mucho sueño, ahora, se siente con ganas de hacer muchas cosas: “Ahorita me siento con muchísima energía, de hecho, me preguntan si no muero de sueño y la verdad es que no, los primeros tres meses sí, como que me podía recargar y quedar dormida donde sea, pero ahorita me siento con mucha energía, ya regresé a hacer ejercicio, a la caminadora, el ejercicio que me recomienda mi ginecóloga y me he sentido súper bien, gracias a Dios”, dijo.

Cynthia también compartió que lo que sí la tiene muy sorprendida son los antojos que ha tenido durante estos meses: “Lo que sí me tienen impactada son mis antojos, yo soy súper dulcera, en mi vida normal, pero desde que estoy embarazada, no se me antoja lo dulce, puedo salivar por papas con salsa, todo lo que es chilocito, el chamón, limón, todo eso, no se si tenga qué ver con que es niño. Lo que sí es que estoy tomando muchísimo hielo, tengo calor todo el tiempo”, explicó. Por último, aseguró que está viviendo esta etapa con mucha ilusión: “Estoy feliz, disfrutando cada día cuidándonos mucho y feliz de estarles compartiendo también detalles”, añadió.