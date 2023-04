El contundente comunicado del esposo de Maite Perroni: ‘Estamos en el momento más feliz’

La cuenta regresiva para el nacimiento de la primera hija de Maite Perroni y Andrés Tovar ha comenzado. En medio de la dulce espera, la pareja ha tenido que enfrentar en las últimas horas una serie de falsos señalamientos a los que el productor ya les puso punto final. Después de que algunos medios de comunicación replicaran información, supuestamente generada en redes sociales, donde se indicaba que la pareja estaba atravesando por una crisis matrimonial, el esposo de la actriz alzó la voz a través de un comunicado de prensa en el que negó rotundamente estas aseveraciones argumentando que están muy lejos de la realidad.

Ante la fuerza que tomaron en las últimas horas estos rumores, el productor de Rocío cerca de ti, pidió a los seguidores de su esposa hacer caso omiso de estos señalamientos: “Estimados amigos, colegas y fans de Maite: Estamos en el momento más feliz de nuestra vida, esperando a nuestra bebé con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios. Algunos portales han compartido información falsa y dolorosa de manera irresponsable, irrespetuosa e ignorante. No hagan caso; hay a quienes la felicidad les molesta”, se lee en el primer tuit que Andrés Tovar publicó y que, también compartió en Instagram.

Andrés Tovar sentenció que su equipo legal ya se encuentra realizando una investigación, en conjunto con las autoridades, para dar con la identidad de las personas detrás de este rumor: “Ya estamos trabajando de la mano con la policía cibernética y tenemos identificadas a las personas detrás de estas cuentas, vamos a ejercer acciones legales contra quienes resulten responsables y contra los medios que en la búsqueda de likes y views solo desinforman. Me parece increíble que medios que se dicen “serios” retomen esta información y la repliquen para engañar al público. Gente: Háganse un favor a ustedes y a nosotros: ¡No se crean todo lo que dicen! Abrazo”, finalizó.

Maite y Andrés, en defensa de su amor

Esta no es la primera ocasión que Maite y Andrés se ven en la necesidad de enfrentar un asunto de esta naturaleza ante la ley, en junio pasado, la integrante de RBD, compartió en entrevista con el programa Despierta América que habían emprendido acción legal en contra de los responsables de una publicación que buscaba empañar el inicio de su relación con rumores: “Yo no acostumbro andar compartiendo mi vida íntima, ni mi vida privada y en esa ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida persona, y al no haberlo hecho de esa manera pues se dieron todas estas malinterpretaciones y toda estas notas negativas alrededor de nuestra relación”.

En aquella ocasión, Maite y Andrés dejaron claro que no permitirían que este asunto quedara impune: “Estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar en contra de este medio de comunicación. Hubo obviamente momentos muy personales, muy íntimos, en donde fue muy difícil, pero al mismo tiempo tenía una que armarse de la verdad y de la historia que realmente se estaba viviendo y disfrutarla en esta autenticidad, porque no había nada qué esconder”, detalló Perroni en aquella ocasión. Tras aquel trago amargo, la pareja se casó en octubre pasado y en enero anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer bebé, una riña que esperan para el mes de mayo.