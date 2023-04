Pati Chapoy se sincera sobre las coberturas que ha hecho: ‘Llegamos hasta donde el personaje nos lo permite’

Con más de 47 años ejerciendo como periodista de espectáculos, Pati Chapoy se ha convertido en un referente para su gremio. Con el objetivo de brindar a su público una relación más directa, en noviembre pasado, la titular de Ventaneando lanzó su podcast Pati Chapoy: Nada es lo que parece, donde ha estado compartiendo anécdotas que ha vivido a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera. Más sincera que nunca, en las últimas horas, la periodista formó parte de una charla en la que habló de las coberturas en las que ha participado, estos trabajos especiales que se suelen montar en torno a un acontecimiento de interés para el público, en el que se requiere de la presencia de un reportero y una cámara en el lugar de los hechos para cubrir todos los detalles que puedan enriquecer la información que se ofrece sobre una situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Pati aseguró que, como parte de su trabajo, está el seleccionar el material audiovisual que se le presenta a la audiencia, un momento en el que, el criterio de periodista, es básico para no perder la objetividad: “Que quede claro que la gran mayoría de los periodistas éticos nos guardamos mucha información o no la damos a conocer para evitar algún problema”, confesó. Convertida en una experta a la hora de preguntar e indagar sobre la vida de los famosos, Pati enalteció la labor del reportero de farándula: “El mundo del espectáculo es mucho más que eso, porque a través de las entrevistas del espectáculo les damos a las personas, no nada más la información, sino cómo se pueden relajar, cómo se pueden entretener, cómo pueden tener una vida muchísimo mejor”, explicó.

VER GALERÍA

La titular de Ventaneando explicó por qué esta fuente es tan destacada: “De todo el periodismo, de todas las facetas del periodismo, cultural, político, deportivo, el de espectáculo, desde mi punto de vista, es el más importante, porque si hoy hacemos un ejercicio de quitar esa forma de informar de los artistas, de los productores, del cine, del teatro, de la televisión, de las plataformas, ¿qué nos quedaría?”, puntualizó. Pati reveló por qué, prácticamente desde sus inicios, se convirtió en una periodista a la que muchos famosos recurrían para abrir su corazón: “Resulta que cuando nos casamos Álvaro y yo, Álvaro empieza como compositor y es así que, siendo su esposa, y trabajando en Siempre en Domingo, me relaciono con todo el mundo del espectáculo, de primera mano. Empiezo a conocer la vida de la mayoría, de un José José y Anel, de los hijitos cuando nacieron, de un Armando Manzanero y así, la lista es larga”.

A lo largo de los años, Pati ha ido aprendiendo que las coberturas siempre estarán regidas por la accesibilidad del personaje que se esté cubriendo: “Llegamos hasta donde el personaje nos lo permite, porque cuando te dicen no, es no, te haces para atrás y no hay ningún problema”, añadió. Aunque, en muchas ocasiones se ha enfrentado a la negativa, también cuenta con grandes casos de éxito, como la cobertura que montó para la boda de Alicia Villareal y Arturo Carmona, en 1998: “Pero qué tal qué te dicen: ‘Sí, sí quiero que transmitas mi boda’, como la boda que transmitió por primera vez, en la televisión mexicana, con la boda de Alicia Villareal y Arturo Carmona. Primero fuimos a Monterrey una cantidad de entrevistas con toda la familia y luego la marcha nupcial en televisión, ¿cuándo se había visto eso?”, recordó.

VER GALERÍA

Manejo de crisis

Después de tantos años en el medio del espectáculo, Pati ha fungido incluso como asesora de imagen de varios famosos que recurren a ella y a su experiencia para enfrentar las polémicas: “Se ha dado el caso de algunos, que no voy a decir nombres, pero me dicen, está pasando esta bomba, ¿cómo lo resuelvo?, obviamente por la experiencia que ya tenemos a lo largo de tantos años en Ventaneando, le sugerimos cómo lo pueden resolver y lo resuelven”, comentó orgullosa de cómo a lo largo de los años su intuición se ha ido agudizando a la hora de manejar este tipo de situación. Por último, Pati explicó por qué, las coberturas, son, por mucho, de los trabajos especiales más complejos que debe realizar un reportero: “Es muy complicado. Hay que hacer la aclaración de que estábamos en la calle”, agregó, sobre las horas que se requieren para una labor de esta naturaleza.