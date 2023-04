Galilea Montijo sobre la posible bioserie de Cuauhtémoc Blanco: 'Fui parte de su vida, tampoco es que me pueda esconder'

Hace poco más de 20 años, Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco protagonizaron uno de los romances más sonados del mundo del espectáculo. Y es que en aquel entonces, el actual gobernador de Morelos se encontraba en el momento más importante de su carrera como futbolista, mientras que la presentadora ya se había ganado el corazón de miles de personas gracias a su trabajo en programas como Vida TV y el reality Big Brother VIP, del cual resultó ganadora. Y aunque han pasado más de dos décadas de aquel entonces y cada uno ha seguido sus caminos por separado, su romance ha vuelto a ser noticia, ahora que el también político ha mostrado su interés en llevar su vida a la pantalla chica a través de una bioserie, algo que podría revivir de alguna forma sus romances del pasado, entre ellos el que mantuvo con la presentadora del programa Hoy. Es por eso que Galilea no ha tardado en fijar una postura al respecto, luego de que en un reciente encuentro con la prensa fuera cuestionada sobre el hecho de la historia de su noviazgo con Cuauhtémoc quede expuesta en caso de que se realice esta serie.

De lo más sincera, Galilea abordó los cuestionamientos sobre este tema, en un reciente encuentro con la prensa, una oportunidad en la que aprovechó para dejar en claro que para nada le preocupa que su ex pueda revelar algunos detalles de su relación, tomándose el tema con mucho humor, permitiéndose bromear con la situación. “¿De cuánto estamos hablando?”, expresó la también actriz entre risas, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Fue entonces que la intérprete ahondó más en el tema para aclarar que, en caso de que se llegue a realizar dicha serie, no tendría ningún problema en que se llegara a mencionar su nombre o hacer referencia al tiempo que compartió su vida con Cuauhtémoc. “Fui parte de su vida, tampoco es que me pueda esconder”, compartió la presentadora. “Cuando tú tienes un pasado, tuviste novio y sobre todo un noviazgo que fue tan mencionado para bueno o para malo, a mí la verdad ni me incomoda”, expresó la hermosa tapatía con una sonrisa en el rostro.

De hecho, Galilea ahondó más en el tema y con total sinceridad dejo entrever que, a pesar de su rompimiento, entre ella y Cuauhtémoc no existe ningún sentimiento negativo. “Fui parte de su pasado, fue parte de mi pasado y creo que no tenemos nada en contra, ni uno del otro”, finalizó.

En una nueva etapa de su vida

Las experiencias que Galilea Montijo ha tenido a lo largo de su vida la han llevado a convertirse en la mujer que es hoy, es por eso que, ahora que enfrenta el desafío de reinventarse ante el fin de una etapa de su vida que sin duda atesorará por siempre, la intérprete mantiene sus opciones abiertas y sus prioridades claras. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total honestidad dejó en claro que el amor sigue siendo lo más importante en su vida. Yo soy una perdida, loca enamorada y creyente del amor, yo siempre voy a creer en el amor, yo creo que sí. Yo siempre voy a creer en el amor, por supuesto”, expresó Montijo con una sonrisa en el rostro en declaraciones retomadas por el canal de Youtube de Edén Dorantes. “Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente”, agregó.

