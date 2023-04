William Levy: 'Mi corazón está latiendo con ganas y muy listo para abrazar las oportunidades perfectas'

En medio de la promoción de su más reciente serie, Montecristo, la cual grabó en España y en la que comparte créditos protagónicos con Esmeralda Pimentel, William Levy ha querido abrir su corazón para hablar del gran momento por el que atraviesa, en el que el éxito profesional ha llegado a manos llenas y la plenitud a nivel personal ha sido una constante. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde el intérprete suele compartir los detalles más especiales de su carrera y de su vida privada, además de los momentos familiares más entrañables. Sobre todo ahora que parece que su relación con Elizabeth Gutiérrez es más cercana, luego de haberse visto inmersos en un mar de rumores en torno a una posible separación, los cuales surgieron a raíz de un críptico mensaje que William lanzó a inicios de 2022 en sus redes, y en el que daba a entender que su relación de pareja con Elizabeth había llegado a su fin. Pasado un tiempo de esto, manteniendo el hermetismo que suele guardar sobre su vida privada, al ser cuestionado sobre su vida amorosa y específicamente sobre la madre de sus hijos, el actor fue un tanto ambiguo en su respuesta.

Fue durante una charla que sostuvo con el diario español La Otra Crónica que William se mostró muy emocionado ante el reciente estreno de Montecristo, una serie que lo llevó a enamorarse por completo de España, país que sirvió como locación para esta producción, y en el que estuvo viviendo por algunos meses. Es por eso que, al cuestionarlo sobre la posibilidad de mudarse a la Madre Patria, el intérprete fue muy claro. "He conocido parte de este país a través de la serie, he estado en muchísimos lugares. Pero aún me falta por conocer. ¡Quiero conocer todas las ciudades de España! Y ya quisiera quedarme a vivir aquí. Ahora estoy rodando una serie en Miami, pero espero que pronto esta mudanza sea posible", afirmó.

Y aunque en un inicio el actor fue sumamente transparente al hablar de sus deseos de mudarse a España, todo cambió cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que su mudanza a Europa sea de la mano de Elizabeth Gutiérrez, especialmente ahora que en redes sociales se han dejado ver más unidos que nunca e incluso teniendo algunas citas, pues el actor fue un tanto escueto a la hora de ahondar en ese tema. “Solo te puedo decir que mi corazón está latiendo con ganas y muy listo para abrazar las oportunidades perfectas", expresó sin entrar en más detalles o profundizar en sus palabras.

La familia, la principal prioridad para William

Si bien, William Levy se encuentra muy satisfecho con el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida y con todos lo logros de su carrera, sus prioridades han cambiado conforme ha ido creciendo como persona y madurado como actor, por lo que ahora se mantiene enfocado completamente en su familia y en los proyectos que le permitan equilibrar cada faceta de su vida, sin descuidar ninguna, especialmente a su clan. “Si voy a hacer un proyecto, tiene que valer la pena dejar a mis hijos; si no, no lo hago”, mencionó en una entrevista con People En Español, “Ya estoy en otra época de mi vida. He crecido, he madurado mucho y tengo mis prioridades bien claras”.

Asimismo, hizo hincapié en lo que en ocasiones los padres deben renunciar para asegurar el bienestar de sus hijos: “Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida”.

