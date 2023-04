Como nunca antes, Odalys Ramírez revela qué le enamoró de Pato Borghetti

Luego de que Pato Borghetti se sincerara con el público al revelar que ya están en marcha sus planes de boda con Odalys Ramírez, ahora ha sido la conductora de Televisa quien ha abierto su corazón para compartir algunos detalles de su sólida historia de amor, la cual comenzó a escribirse desde hace 12 años. Orgullosa de la unida y cariñosa familia que ha construido a lado del conductor de Venga la Alegría, la presentadora de televisión confesó que uno de los aspectos que más le enamoraron del también actor fue el increíble papel que desempeña como papá de Santino, el hijo que el argentino tuvo con Grettell Valdez, dejando en claro que no habría podido haber elegido a una mejor pareja para convertirse en mamá.

Durante un episodio del programa Mamá con tenis, la conductora se unió a Cynthia Urías y la psicóloga Shulamit Graber para abordar el tema de cómo se reinventa una relación de pareja tras tener hijos. Bajo ese panorama, Odalys comentó que con el tiempo se ha percatado de los sabios consejos que le daba su mamá en torno a buscar a la persona correcta para formar una familia: “Ahora me doy cuenta que sí escuchaba los consejos de mi mamá, aunque algunos me chocaban, y uno de los consejos que me dio cuando yo era chiquita fue: elige bien al papá de tus hijos porque no es lo mismo un novio, tu high school sweetheart, el de toda la vida y no es lo mismo una pareja que un papá”.

La conductora indicó que siempre tuvo presente las palabras de su mamá y señaló que una de las cualidades que admiró de Pato desde que se conocieron fue la gran relación que mantenía con su primogénito. “Yo tengo un esquema de familia moderna, pero no es la usual, donde mi marido ya era papá, ya tenía un hijo, y una de las cosas que más me hizo enamorarme de él fue justamente el verlo ejercer su papel de papá, y además de papá separado donde, pues cuando el niño llegaba a la casa, yo lo ayudaba y fungía de madrastra buena, pero finalmente él era un papá que le hacía el lunch a su hijo, que le leía historias, que lo bañaba, le leía cuentos”, contó.

Sincera, Odalys confesó que Pato ha sido su mejor compañero durante sus embarazos y, posteriormente, en la etapa de la maternidad: “Mucha gente me decía: ‘¿cómo le haces para estar con un hombre que es mayor que tú y que aparte ya tiene un hijo?’, y yo decía: ‘Es que eso fue lo mejor que me pudo pasar porque cuando yo decidí embarazarme fue mi mejor compañía, y durante todas las parejas que tuve en mi vida siempre los veía y decía: ‘este no me lo imagino de papá’, o sea, qué loco, siempre como que lo traía ya metido en mi cerebro”.

La conductora habló de lo difícil que resulta dividir el tiempo entre el trabajo, los hijos y su pareja: “Hoy por hoy muchas mujeres viven esta dualidad donde se encargan de la casa, pero también se encargan de sus profesiones, de sus trabajos y tal, y cuando llegan a la casa, porque me pasa a mí, mi prioridad no es mi marido, mi prioridad es ver a mis hijos y estar presente para ellos”, comentó antes de hacer énfasis en el apoyo y la paciencia que recibe de Borghetti, “De repente, aún siendo Pato, que es un papá y una pareja muy especial, sí me dice: ‘¿y yo? Ver algo juntos en la tele, ya ni te digo de salir a cenar, ya sé que estás agotada, yo también, pero (hay que) ver algo’, y me muero de la pena, pero empiezo a ver algo y a los 2 minutos me quedo dormida”.

