El emotivo mensaje de Romina Poza a Mayrín Villanueva ante el estreno de su nuevo protagónico: 'Te admiro tanto, mamita'

Sin duda alguna, Mayrín Villanueva y su hija Romina Poza han logrado construir una linda relación a lo largo de los años, en los que han aprendido una de la otra a través de las experiencias que la vida les ha brindado y que han tenido la oportunidad de compartir. Algo de lo que madre e hija han dado muestra en sus redes sociales, donde suelen compartir algunos de los instantes más especiales que han vivido juntas y por separado, especialmente cuando se trata de fechas o momentos más significativos. Tal y como ha sucedido este martes 18 de abril, una ocasión en la que Romina se ha mostrado de lo más orgullosa de su mamá, quien se encuentra de estreno gracias a la serie ¿Es Neta, Eva?, de la cual es protagonista, por lo que la jovencita no ha dudado en reconocer el esfuerzo, pasión y entrega que la intérprete ha puesto en este nuevo proyecto, a través del cual volveremos a ver a Mayrín en su faceta más divertida, pues se trata de una comedia de situación.

A través de sus historias de Instagram, Romina compartió un video promocional de la serie que protagoniza su mamá, de la cual se estrenará el primer capítulo la noche de este martes a través de Las Estrellas, en donde podemos ver a Mayrín haciendo gala de su faceta cómica, de la cual ya había dado muestra durante su participación en la serie Vecinos. Junto al video, la joven actriz dedicó unas lindas palabras a su mamá, a través de las cuales le hizo saber lo mucho que la admira, así como sus mejores deseos para esta nueva etapa en su carrera que está por comenzar. “Te admiro tanto, mamita. Eres una fregona. Te deseo todo el éxito y lo más bonito que la vida tiene. Te lo mereces todo”, expresó Romina en las primeras líneas. “Me da tanto orgullo y emoción lograr un proyecto más”, finalizó emocionada.

Por otro lado, Romina también reconoció el trabajo del productor de ¿Es Neta, Eva?, Elías Solorio, quien ha hecho una excelente mancuerna con Mayrín Villanueva desde Vecinos, por lo que verlos trabajando nuevamente juntos ha sido muy emocionante para Romina. “¡Qué emoción! ¡Por fin a ellos dos se les cumplió un sueño compartido!”, expresó Poza de lo más feliz.

Como era de esperarse, Mayrín no tardó en reaccionar a la emotiva publicación de su hija, por lo que a través de sus redes sociales retomó el video y el mensaje que le dedicó Romina y respondió conmovida ante el gesto de la jovencita: “Gracias, bonita, por todo tu amor y apoyo. Te amo”.

Las valiosas lecciones que Mayrín le ha heredado a Romina

Durante una charla que sostuvo Romina en 2021 con HOLA.com México, habló de las enseñanzas y consejos más valiosos que Mayrín Villanueva le ha compartido, los cuales atesora en su corazón. “Más que cómo cuidarte o qué hacer para verte mejor, creo que lo he aprendido de la mano con ella es el amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo para poder tú estar segura de lo que estás dando”, contó. Las palabras de la actriz han sido cruciales para ella, pues como muchas personas, ha atravesado por momentos de inseguridad. “Porque al final quieras o no, por más que hables de cómo eres por dentro, el físico es lo primero que la gente ve”, comentó. Además, se refirió a las críticas y comentarios malintencionados e hirientes que pueden venir de afuera. “Vivimos en un entorno bastante duro, la gente es bastante dura, como que siempre cuando vas a criticar a alguien no tienes corazón porque no te lo están haciendo a ti, entonces no sabes cómo la otra persona lo va a recibir”, reflexionó. Sin embargo, también en este aspecto le han sido de gran ayuda los consejos de su mamá. “Claro que causa inseguridad y claro que te hace dudar a veces de ti, pero pues mi mamá justo me ha dicho eso que tengo que creer en mí, tengo que trabajar en mí, en el amor propio, en lo que valgo, no importa lo que digan los demás, claro que cuesta trabajo y creo que más que de cómo arreglarme, más que de cómo maquillarme, mi mamá me ha inculcado mucho el quererme como soy y aceptarme como soy”, dijo agradecida.