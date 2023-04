Las Kardashian-Jenner se unen para celebrar el cumpleaños 44 de Kourtney

El amor que existe entre los integrantes del clan Kardashian-Jenner es tal, que cuando se trata de consentir a alguno de ellos, lo dan todo. Algo que ha quedado en claro a través de las fastuosas fiestas que organizan y de los excéntricos regalos que suelen darse en fechas sumamente significativas. Eso, además de los emotivos mensajes que siempre se dedican, en los que dejan claro el cariño que se tiene y la unidad que tanto los caracteriza como clan. Tal y como ha sucedido este 18 de abril, día en el que Kourtney Kardashian celebra su cumpleaños número 44, una oportunidad en la que la familia ha hecho sentir querida a la cumpleañera a través de las emotivas palabras que le han dedicado a través de sus redes sociales.

Desde las primeras horas de este martes, Kris Jenner, la matriarca del clan, acudió a su perfil de Instagram para felicitar a su hija mayor, a quien le dedicó el mansaje más especial, mostrándose un tanto nostálgica ante el paso del tiempo, pero orgullosa de lo que su hija mayor se ha convertido. “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa primogénita @kourtneykardash! Realmente se siente como si hubiera sido ayer cuando naciste. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Aún puedo recordar cada detalle de este hito y de cómo nos robaste el corazón desde que llegaste”, expresó Kris conmovida. “Gracias por ser la hija, mami, tía, hermana, esposa y amiga más increíble y sorprendente... ¡Eres hermosa por dentro y por fuera! ¡Eres inteligente, talentosa, amable, creativa, generosa, amorosa y la mejor confidente y asesora de diseño! ¡Eres el mejor para ir a Disneyland y eres el mejor compañero de compras! Eres la mejor mamá y estoy muy orgullosa de ti. Todos los días doy gracias a Dios por haberme elegido para ser tu mami. Te amo más de lo que nunca sabrás”, finalizó la orgullosa mamá, acompañando sus palabras de un emotivo video en el que documentó algunos de los instantes de la vida de Kourtney, desde su salida del hospital, hasta convertirse en la exitosa empresaria que es hoy.

Por su lado, Khloé Kardashian también se unió a las celebraciones, dedicándole a su hermana mayor las palabras más especiales en esta fecha tan significativa. “¡Feliz cumpleaños mi bebé @kourtneykardash! Te he amado antes incluso de saber amar. Te he amado desde el momento en que nos conocimos y solo te he amado más cada día desde entonces”, expresó la también empresaria emocionada. “Siempre serás una de mis mejores amigas y una de mis personas favoritas en este mundo aterrador. Pero la vida no parece tan aterradora cuando la enfrentamos juntas. ¿Qué haría yo sin ti? Has estado ahí a través de todo y quiero pasar cada momento de esta vida junto a ti. La risa que hemos compartido la anhelaré para siempre. Hay algo entre tú y yo... Somos dos guisantes en una vaina. Vamos juntos como mantequilla de maní y mermelada. Somos almas gemelas. Kourt, eres insustituible para mí. Es difícil expresar con palabras lo que siento por ti y nuestro vínculo. Nada nos romperá a ti y a mí”, agregó Khloé, orgullosa de la complicidad que ha logrado construir con Kourtney.

La fundadora de Good American cerró su mensaje con los mejores deseos para su hermana, mostrándose sumamente feliz de todo lo que la también empresaria ha logrado, tanto a nivel personal como profesional. “Mi deseo de cumpleaños para ti es que esta vida se convierta en todo lo que quieres, tus sueños se mantengan grandes, tus preocupaciones se mantengan pequeñas y nunca necesites llevar más de lo que puedes sostener. Mi deseo es que sigas brillando, que sigas viviendo la vida como mejor te parezca. Rezo para que la magia en ti se vuelva más fuerte y el fuego de la vida que veo en ti nunca jamás se apague”, expresó. “¡Feliz cumpleaños a mi Jane! ¡Te mereces cada onza de felicidad, amor y bendiciones que recibes! ¡Solo mereces grandeza en este mundo! Eres un alma tan especial. ¡Te extraño! Extraño que luchemos y que seamos idiotas juntos, pero supongo que tuvimos que crecer en algún momento jajaja. Estoy muy feliz por el amor y la vida que has encontrado. Espero que sepas todos los días cuánto no puedo vivir sin ti”, finalizó.

La romántica felicitación de Travis Barker para Kourtney

De lo más enamorado, el baterista de Blink 182 acudió a sus redes sociales para felicitar públicamente a Kourtney, su esposa, una ocasión en la que se encargó de dejar en claro el gran amor y admiración que tiene por ella. “Mi alma gemela. Estoy tan agradecida de que hayas nacido. Te mereces todo lo que tu corazón desea. Nada me hace más feliz que verte sonreír. Me robaste el corazón en el momento en que nos conocimos. Feliz cumpleaños a la mujer más bella e increíble que ha caminado sobre la faz de la tierra. Te amo, mi esposa”, expresó el músico en su perfil de Instagram, en donde además ha compartido algunas románticas postales de ellos.