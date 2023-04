‘Sin ser soberbia, yo no voy a perder’, Ana María Alvarado sobre el proceso legal con Maxine Woodside

Como lo ha hecho desde que anunció que emprenderá acción legal en contra de Maxine Woodside, tras ser despedida del espacio radiofónico Todo para la mujer, luego de más de tres décadas como colaboradora, Ana María Alvarado compartió detalles de cómo va este proceso legal. A través de su canal de Youtube, la periodista de espectáculos dio a conocer que esta semana su abogado presentará la demanda en la que busca ser liquidada de manera justa. Ana María se mostró sorprendida por cómo ha manejado la situación La reina de la radio: “Me parece raro ese largo silencio de Maxine”, recalcó.

Ana María destacó que el hecho de que Woodside no haya desmentido su versión públicamente le llama la atención: “Creo que eso confirma que sí se ha quedado callada es porque sabe que no ha cumplido con sus obligaciones legales. Ella ha preferido guardar este largo silencio y en las entrevistas que le han hecho, ahí acepta que sí, el asunto lo están viendo sus abogados. En este medio todos velamos por nuestro prestigio, nuestra imagen y nuestra credibilidad y si dejas de hacerlo es como el que calla otorga”, añadió. La periodista destacó que formalizará su querella en estos días: “La demanda se presenta esta semana, por eso les estoy informando. Estoy en manos del abogado, le tengo confianza, seguramente llegará una sentencia final que hoy no sabemos el resultado”.

La también colaboradora del programa Sale el Sol confesó que tienen mucha confianza en que se haga justicia: “Que sea lo que tenga que ser, el veredicto lo va a dar un juez, no lo voy a dar yo, no lo va a dar Maxine”. La periodista resaltó que ya se siente triunfadora por el apoyo que sus seguidores le muestran en redes: “Ya les he repetido en varias ocasiones que, sin ser soberbia, yo no voy a perder y, ¿en qué aspecto?, no voy a perder, porque he ganado en el proceso, no estoy hablando del dinero, pero les voy a decir qué he ganado: He ganado el apoyo de ustedes, el cariño, hemos ido juntos de la mano, porque yo les he ido informando poco a poco lo que pasa, lo que sigue, cómo lo voy a enfrentar, de qué manera, no he escondido nada, porque no hay nada que esconder”, dijo.

Ana María aseguró que espera con serenidad el veredicto de este caso: “El resultado final lo esperaré con calma, con paciencia, como les he dicho, no me robará mi calma, no me robará mi paz, no me robará mi tranquilidad el veredicto de un juez”. Destacó que, antes de la vía legal, intentó por todos los medios llegar a un acuerdo con Maxine; sin embargo, la negativa de la titular de Todo para la mujer la orilló a tomar medidas legales: “Me tardé un mes, entre qué sí y que no, quería que se hiciera por las buenas, conciliar, no se logró”. Para finalizar, reiteró destacando todo lo bueno que le ha traído esta situación: “Yo ya gané, hoy soy ganadora, yo estoy feliz gracias de verdad a ustedes, no me cansaré de decirlo”.

La última instancia

Después de dos audiencias en las oficinas del Registro de Conciliación y Arbitraje en la que no se pudo llegar a ningún acuerdo con el representante de Maxine, Ana María decidió proceder legalmente explicándole a su público cuáles eran los términos de su colaboración con Woodside. “No teníamos nada firmado, pero con el hecho de que te paguen es suficiente. Son dos trabajos independientes, de hecho, llevo más tiempo en Grupo Fórmula, mi plaza es de reportera y siempre he trabajado con ellos. Independientemente de esto, yo tenía una relación laboral con Maxine y un trabajo que ella me pagaba, por supuesto, era mi jefa directa, de ella recibía órdenes, a ella le pedía permisos para faltar, para mis vacaciones. A mí también me duele, ha sido muy doloroso y yo creo que a Maxine también”, añadió.