Andrea Legarreta habla de su primer viaje con Erik Rubín tras la separación: 'Queremos seguir compartiendo'

Después de más de dos semanas de vacaciones por Europa donde visitaron Reino Unido y Suiza, Andrea Legarreta y su familia regresaron a la Ciudad de México para reincorporarse a sus actividades habituales. A su llegada al aeropuerto de nuestro país, la conductora de Hoy fue abordada por algunos miembros de la prensa que se le acercaron para conocer algunos pormenores de esta escapada familiar que realizaron, luego de que ella y Erik Rubín, anunciaron su separación. La presentadora reconoció que fueron unas vacaciones muy especiales debido a que, personalmente, cumplió el sueño de esquiar en las montañas de Los Alpes Suizos: “Muy bonito, ¿qué más les puedo decir?, lo que vieron”, comentó Legarreta a los medios de comunicación.

La presentadora fue cuestionada sobre cómo fue este viaje junto a Erik tras la separación: “A veces la gente no entiende ciertas cosas, pero no se trata de que nos entiendan a nosotros, la gente debe entender su propia vida y nosotros, en nuestra vida, comprendemos que sí se puede, no queremos nada negativo, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, por nosotros, por mis hijas y porque no tenemos ningún mal sentimiento, ni resentimiento, al contrario”, reconoció. Legarreta compartió que la dinámica entre ellos es muy sana: “La gente se sorprende de ver que una familia puede seguir siendo una familia y si a ellos les sorprende, es problema de ellos, no de nuestro, porque estamos bien”, añadió.

Andrea Legarreta explicó que desde que decidieron tomar la decisión de separarse, la familia fue la prioridad de ambos y reiteró su cariño por el padre de Mía y Nina: “Nosotros queremos estar bien para nosotros, para nuestras hijas. No puedes desear algo malo a alguien a quien has amado tanto, que te ha dado lo mejor de tu vida y si nosotros no tenemos un pleito, no tenemos nada malo qué decir y hasta ahora nosotros queremos seguir compartiendo y conviviendo juntos en amor y respeto, está bien, con que lo entendamos nosotros es suficiente”, explicó. La presentadora también comentó por qué quisieron dar a conocer la noticia de su separación en las redes: “Nosotros los compartimos, porque somos personas públicas, pero igual hubiéramos podido haber seguido con nuestra historia y ya”, finalizó.

Además de hablar con la prensa en el aeropuerto, a las afueras de Televisa, Andrea volvió a conversar con los medios de comunicación sobre esta inolvidable escapada familiar: “Es de lo que más amo hacer, viajar, ya se los he dicho muchas veces y la verdad es que hacemos un muy buen equipo, como que los 4 hacemos un buen equipo para viajar, no es fácil, son cuatro pensamientos, cuatro ideas, cuatro gustos, aunque seamos familia, pero la verdad es que sí somos un buen equipo de viaje y lo disfrutamos mucho”. Sobre cómo se sintió conviviendo con Erik, dijo: “Idéntico, la gente afuera es la que ha querido ver las cosas desde otro lugar, pero nosotros sabemos que el amor está, la comunión está, la comunicación, la familia está. Yo la verdad no he sentido una gran diferencia”.

¿Cuál es el estatus de la relación?

Una vez más, Andrea Legarreta compartió que no han comenzado con los trámites de divorcio y que su relación atraviesa por un proceso de análisis: “No, la verdad no (no han firmado el divorcio). Para nosotros, hoy por hoy, nuestra situación es ver qué sucede a través de esta decisión, con nosotros como pareja, para tener la certeza de qué es lo que va a pasar después”, explicó. Por último, aseguró que está muy sorprendida por la reacción del público a la relación cercana que mantiene con el papá de sus hijas tras la separación: “Ojalá que las personas nos empezáramos a tratar como eso, como personas, sin guerras, con respeto hacia nuestros hijos y hacia nosotros mismos, es una pena que a la gente le sorprenda”, comentó.