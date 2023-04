Memo del Bosque se sincera respecto a su relación con Mónica Noguera

Aunque su matrimonio no llegó a buen puerto, Memo del Bosque y Mónica Noguera aún mantienen vivo el cariño que los unió años atrás, a pesar de que cada uno decidió tomar caminos separados desde hace varios años. Y aunque su separación se dio en buenos términos, lo cierto es que en aquel entonces no logaron escapar de los rumores y especulaciones en torno a su rompimiento, especialmente porque se dio en medio de un momento profesional muy importante para ellos, pues trabajaban juntos en el programa Al Fin de Semana, del que Memo era productor y Mónica la presentadora. De hecho, en medio del revuelo mediático que causó su separación, se vio salpicada por la polémica Vica Andrade, esposa de del Bosque y madre de sus hijos, quien incluso llegó a ser señalada como la tercera en discordia. Es por eso que en una reciente entrevista, en la que el productor ha abierto su corazón para hablar de los pasajes de su vida que lo han marcado para siempre, dedicó parte de esta charla a su relación con Mónica, en donde explicó también la razones de su rompimiento, dejando en claro que nada de lo que se dice fue cierto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De lo más sincero, el productor habló de cómo era su relación con la actual presentadora de Imagen Televisión, con quien mantuvo una relación amorosa de varios años y con quien llegó al altar, una decisión que dijo, tomaron más por la presión de su entorno, específicamente por las mamás de ambos. "Mónica y yo la llevábamos tan bien y estábamos tan a gusto así, que creo fue una boda más de las mamás, un día estábamos (en una reunión) y de repente una mamá: '¿y cuándo se casan?', empiezan a hablar las mamás y de pronto ya nos estábamos casando, siento que fue más un rollo como social, familiar y dijimos: 'bueno, pues órale, va'. Pero estábamos muy a gusto como habíamos pasado esos siete años”, compartió.

A pesar de la buena relación que tenía, la carga de trabajo de ambos terminó por enfriar las cosas entre ellos, por lo que tomaron la decisión de separarse. “Yo cuando trabajo, no sé si sea bien o mal, pero cuando trabajo, es el trabajo y no mido, para mí el trabajo es una cosa... no puedo dar concesiones, es lo que está en la pantalla y eso es lo que hay que hacer y no porque seas mi sobrina o mi hermano o tal, vas a tener privilegios. Con Mónica no es que hubiera esos privilegios, al contrario, fue tan pesado ese tiempo, que nos la pasamos trabajando todo el tiempo", señaló. “Mónica y yo nos casamos y nos vamos a África (de luna de miel) y ¿qué crees?, la puse a grabar en África, me llevé una cámara nueva: 'vamos a estrenarla, vamos a hacer aquí reportajes, aprovechemos para hacer cosas', entonces, era padre, pero también era trabajo y trabajo todo el tiempo”, reconoció.

¿Cómo surgió su relación con Vica?

Tras su separación, Memo del Bosque decidió rehacer su vida al lado de Vica Andrade, quien también era presentadora del programa Al Fin de Semana, por lo que a través de la convivencia diaria, dentro y fuera del set, fue naciendo su amor. "Si te pasas gran parte del tiempo trabajando, hay un momento que con la gente que haces empatía, es con la que trabajas y ahí es donde podría surgir algo y enamorarte de alguien, como me pasa a mí con Vica en su momento, tiempo después que ya habíamos tronado Mónica y yo", declaró el famoso productor.

Al ser cuestionado por la supuesta infidelidad que Memo habría cometido en contra de Mónica y en la que se vio involucrada Vica, el empresario fue tajante: “Por supuesto que no (hubo infidelidad”, aclaró. "La prensa se vino durísima, siempre le dije a Vica: 'fuiste una guerrera y aguantaste ahí', finalmente, esas periodistas que nos atacaron muy fuerte, con los años nos terminando queriendo", puntualizó.