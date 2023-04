Eugenio Derbez habla de las secuelas tras su accidente

Con el ímpetu que lo caracteriza, Eugenio Derbez se enfoca de lleno en sus actuales proyectos profesionales, tras mantenerse un periodo inactivo a raíz del accidente que sufrió en agosto de 2022, cuando cayó de manera estrepitosa mientras jugaba con un aparato de realidad virtual en compañía de su hijo Vadhir. A varios meses de ese acontecimiento, el intérprete ha revelado cómo se encuentra en estos instantes, luego de seguir de manera puntual las indicaciones médicas y la rehabilitación, misma que le permitió recobrar la movilidad del brazo de manera gradual. Por ahora, todo parece marchar de forma favorable para el también cineasta, que se encuentra promocionando la nueva temporada del reality televisivo De Viaje con los Derbez, el cual fue grabado en paradisíacos sitios de Jamaica.

Eugenio aterrizó recientemente en la Ciudad de México, visita que aprovechó para asistir como invitado al programa televisivo Ventaneando, en que platicó con Pati Chapoy y sus colaboradores de varios aspectos de su vida personal, entre ellos el del accidente que sufrió y que implicó fracturas múltiples en uno de sus brazos. A pregunta expresa de cómo se encuentra en estos instantes, dijo: “Muy bien, estoy con la terapia física pero voy muy bien. Ya me dijo el doctor que superé todas sus expectativas, pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá (la cabeza) …”, explicó durante la charla, visiblemente tranquilo y dispuesto a ahondar en detalles de este incidente que mantuvo a su público en alerta.

Si bien todo ha ido evolucionando de manera favorable, Eugenio reconoce que existen algunas secuelas, las cuales espera puedan ir desapareciendo mientras continúa con sus terapias. “Ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso, y no me puedo tocar la espalda…”, dijo el también comediante mientras mostraba en pantalla cómo mover el brazo hacia atrás todavía le resulta un tanto complicado. En ese espacio, además habló de cómo recuerda el instante en el que se percató que algo no andaba bien luego de caer. “Oí un tronadero, has de cuenta que hubiera caído sobre ramas secas…”, explicó, para luego referirse a sus fracturas: “Muchas, fueron 17 fracturas…”.

¿Cómo reaccionó Vadhir?

El día en que ocurrió el accidente, Eugenio Derbez compartía un día de juegos con Vadhir, y ambos tomaron la decisión de utilizar aparatos de realidad virtual. De hecho, Derbez tiene muy presente la reacción que tuvo su hijo luego de su caída, un instante en el que además, asegura, perdió la noción del espacio en el que se encontraba debido al visor que usaba. “No entendió porque me vio que me caí y no entendió… y me dejé caer como tablita pero es que yo en el visor estaba viendo una tablita chiquita y mi único lugar seguro para mi cabeza era esa tablita, entonces a la hora que empecé a caer no quise mover los pies de ahí…”, confesó en otro momento de la reveladora plática con Ventaneando.

Feliz de que todo transite de la mejor forma en estos instantes, Eugenio contó un poco de cómo se encuentra, dando detalle de los profesionales médicos que se encargaron de atenderlo a lo largo del proceso, en específico cuando tuvo que someterse a una compleja cirugía que provocó incertidumbre incluso entre los especialistas. “Me operó el doctor de los Dodgers y de los Rams, en Los Ángeles… Estoy bastante bien, estoy muy entero, la verdad…”, contó sonriente. Por supuesto, su familia ha sido el principal apoyo a lo largo de este periodo, en el que además ha encontrado una especie de terapia en su trabajo.