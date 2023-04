Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebran 8 años del inicio de su historia de amor

A lo largo de su relación, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han atravesado por varias etapas, en las que han enfrentado vientos a favor y otras veces en contra, experiencias que sin duda los han hecho crecer como personas en lo individual y como pareja, lo que les ha permitido mantenerse unidos en el amor que se tienen y en la complicidad que han logrado construir. Es por eso que, al celebrar ocho años del inicio de su historia de amor, lo han hecho por todo lo alto y de una manera muy discreta. Eso sí, resaltando siempre el amor que se tienen y mostrándose agradecidos por lo que juntos han vivido.

A través de su perfil de Instagram, ambos actores han hecho eco de esta fecha tan especial, haciendo partícipes a sus seguidores del amor que existe en sus corazones y la felicidad que embarga su corazón ante esta celebración tan significativa. Tal y como lo hizo Marcus, quien compartió un reel en el que recopiló algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de Ariadne, desde sus primeras salidas hasta ahora que se han convertido en una hermosa familia al lado de su hijo Diego, quien sin duda es el testigo más importante de su historia de amor. "Qué difícil resumir estos ocho años en ocho fotos. Feliz aniversario, mi amor. Te amo", compartió el guapo intérprete.

Como era de esperarse, Ariadne no tardó en responder al tierno gesto que el brasileño tuvo para con ella en esta fecha tan especial, por lo que a través de sus historias de Instagram retomó el reel de su amado, agradeciendo el detalle con un sincero: "Te amo". Cabe destacar, que las sorpresas no terminaron ahí, pues a pesar de Marcus no pudo estar presente debido a que se encuentra grabando una telenovela, se encargó de consentir a la actriz, por lo que incluso logró sorprenderla en casa con un hermoso arreglo de orquídeas y con un enorme globo color rojo en el que se podía leer: "Felices ocho años. Te amo".

¿Por qué nunca han trabajado juntos?

Hace unos meses, Ariadne interactuó con su público a través de una transmisión en vivo en el canal de Youtube de Tlnovelas, para el segmento Cuando Grababa. En esta oportunidad, le preguntaron si trabajaría con Marcus en una misma producción, tal como lo han hecho otras parejas de famosos. Ante esta interrogante, la intérprete de origen tapatío respondió con total sinceridad y dio un rotundo “no”.

Además, dijo que el actor brasileño tiene la misma opinión. “Lo hemos platicado, él dice la misma respuesta”, agregó entonces. “Son tantas horas, es tanto trabajo, yo creo que eso afectaría nuestra relación”, comentó. “Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de qué platicar”, expuso. “A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente y yo tenga también mis propias cosas que contarle”, agregó. No obstante, la guapa intérprete aseguró que respeta a las parejas que comparten créditos, pero reiteró que no cree que sea lo más conveniente en su caso. “Respeto mucho pues cada quien, pero a mí me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como que sí creo que cada uno tendría que tener su espacio”, comentó.